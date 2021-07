Gute Neu­ig­kei­ten

Erfreut eröff­ne­te der Vor­sit­zen­de der Kreis­ver­ei­ni­gung der FREI­EN WÄH­LER Bam­berg Land Georg Kest­ler die Jah­res­haupt­ver­samm­lung mit der guten Nach­richt, dass die FREI­EN WÄH­LER bei der aktu­el­len Umfra­ge 6 % in Bay­ern errei­chen wür­den. Die Wer­te stei­gen ste­tig und somit die Chan­ce auf den Ein­zug in den Bun­des­tag. Die bei­den Direkt­kan­di­da­ten Jens Her­zog (süd­li­cher Land­kreis) und Jochen Berg­mann (nörd­li­cher Land­kreis) sowie der Listen­kan­di­dat Ste­fan Kabitz waren anwe­send, erzähl­ten über sich und berich­te­ten von ihren bun­des­po­li­ti­schen Schwer­punk­ten. Bei Her­zog sind dies aus beruf­li­cher Sicht die Digi­ta­li­sie­rung und Gefah­ren im Inter­net sowie bei Berg­mann die inne­re Sicher­heit, Kata­stro­phen- und Zivil­schutz. Allen drei ist dane­ben noch die Bil­dung, Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf, Umwelt­schutz und Ener­gie­wen­de, Stär­ken unse­rer Wirt­schaft und Land­wirt­schaft sowie Ehren­amts­un­ter­stüt­zung wichtig.

Zuvor wur­den die Neu­wah­len der Kreis­ver­ei­ni­gung durch­ge­führt. Die gute Arbeit der Vor­stand­schaft in den ver­gan­ge­nen Jah­ren wur­de ein­hel­lig gewür­digt und die „alte“ Vor­stand­schaft wur­de zur „neu­en Spit­ze“ wie­der­ge­wählt. Vor­sit­zen­der Georg Kest­ler wird ver­tre­ten durch Vere­na Scheer, Thi­lo Wag­ner, Ste­fan Kabitz und Chri­sti­an Sturm, der als ein­zi­ger neu ins Team gewählt wur­de. Schatz­mei­ster ist wei­ter­hin Gerd Porz­ky und Schrift­füh­re­rin Mar­got Scheer.

Kest­ler berich­te­te erfreut in sei­nem Jah­res­be­richt über das im Sep­tem­ber 2020 neu­ge­grün­de­te Social-Media-Team. Die Team­lei­te­rin Mar­got Scheer betreu­te hier für fünf Mona­te Sarah Eisert, die ihr Pra­xis­se­me­ster bei den FREI­EN WÄH­LER im Land­kreis Bam­berg absol­vier­te. Jetzt hat das Social-Media-Team die Bun­des­tags­wahl im Auge und beglei­tet Jens Her­zog sowie Jochen Berg­mann bei deren Besu­chen und Auf­trit­ten. Der von Eisert prä­sen­tier­te Kurz­film, den sie über den Kan­di­da­ten Jens Her­zog gedreht hat, fand bei allen Anwe­sen­den gro­ßen Zuspruch.

Mit herz­li­chen Dan­kes­wor­ten an alle Teil­neh­men­den, an die Mit­glie­der, die sich wie­der zur Wahl stell­ten, und beson­ders an das aus­schei­den­de Vor­stands­mit­glied Georg Den­nert schloss Kest­ler die Ver­samm­lung. Kest­ler ist sich sicher, dass mit die­ser star­ken Mann­schaft, die mit viel Enga­ge­ment die Wer­te der FREI­EN WÄH­LER umsetzt und immer das Ohr am Bür­ger hat, in Zukunft die Zie­le erreicht werden.