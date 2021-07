Bay­reuth – Mit einer Ein­la­dung zum Brunch steht das Rote Kreuz Bay­reuth allen Inter­es­sen­ten Fra­ge und Ant­wort zur Arbeit in der

Altenpflege.

Am 06. und 07. August lädt der BRK Kreis­ver­band Bay­reuth alle Inter­es­sier­ten an der Arbeit in der Alten­pfle­ge zu einem Bewer­ber­früh­stück in den BRK Alt­stadt­park (Eichel­we­ge 11, in 95445 Bay­reuth) in Bay­reuth ein. Ziel der Ver­an­stal­tung ist es, allen an der Arbeit in der Alten­pfle­ge Inter­es­sier­ten eine Platt­form für Ihre Fra­gen zu bie­ten und gleich­zei­tig auch mit vie­len der gän­gi­gen Vor­ur­tei­le über die Arbeit in der Alten­pfle­ge aufzuräumen.

Im locke­ren Rah­men der Ver­an­stal­tung kön­nen sich die inter­es­sier­ten Bewer­ber mit lang­jäh­ri­gen und erfah­re­nen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern des Roten Kreu­zes aus dem Bereich der Alten­pfle­ge aus­tau­schen und so genaue­res über die Zukunfts­aus­sich­ten, Wei­ter­bil­dungs- und Auf­stiegs­mög­lich­kei­ten und den sinn­stif­ten­den, beruf­li­chen All­tag in der Alten­pfle­ge erfah­ren. Denn Alten­pfle­ge ist nicht nur ein Beruf, son­dern Lei­den­schaft! Ins­be­son­de­re infor­miert wird über die Beru­fe Pflegefachhelfer

(m/​w/​d), Pfle­ge­hilfs­kraft (m/​w/​d), Pfle­ge­fach­kraft (m/​w/​d) und Fach­kraft für Geron­to­psych­ia­trie (m/​w/​d).

Die Ver­an­stal­tung fin­det im BRK Alt­stadt­park (Eichel­weg 11, in 95445 Bay­reuth) am Frei­tag, den 06. August, ab 17:30 Uhr und am Sams­tag, den 07. August, um 9:30 Uhr statt. Um vor­her­ge­hen­de tele­fo­ni­sche Anmel­dung unter der Ruf­num­mer +49(0) 921 96 700, bis zum Diens­tag, den 03. August wird drin­gend gebe­ten. Bei Fra­gen infor­miert das Rote Kreuz unter der­sel­ben Tele­fon­num­mer auch ger­ne vor­ab tele­fo­nisch über die Veranstaltungen.