BAY­REUTH – Die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth im RW21 bie­tet ab sofort Leseruck­säcke für Kin­der ab sechs Jah­ren an. 17 Leseruck­säcke rund um span­nen­de The­men, die Kin­der inter­es­sie­ren, kön­nen ab sofort aus der Kin­der­bi­blio­thek aus­ge­lie­hen wer­den. Ob Natur, Bal­lett, Dino­sau­ri­er oder Welt­all – in einem Ruck­sack sind sechs bis sie­ben Medi­en ent­hal­ten: ein bun­ter Mix aus Büchern, CDs, DVDs und je einem Spiel – alles natür­lich pas­send zum The­ma. Aus­ge­lie­hen wer­den kön­nen die leuch­tend blau­en Ruck­säcke ganz nor­mal an den Aus­leih­plät­zen. Alle ent­hal­te­nen Tei­le eines Ruck­sacks sind auf dem The­men­schild­chen abge­druckt und müs­sen ein­zeln ver­bucht wer­den, auch der Ruck­sack selbst. Die Rück­ga­be erfolgt aus­schließ­lich über den Ser­vice­point, eine Rück­ga­be über die Auto­ma­ten ist nicht möglich.