Auch im Coro­na-Jahr unter­stüt­zen die Staat­li­chen Schlös­ser und Gär­ten Baden-Würt­tem­berg die Bene­fiz­ak­ti­on „Herz­kis­sen“ – mit über­wäl­ti­gen­dem Erfolg: Über 2.500 Her­zen sind bis­lang von frei­wil­li­gen Hel­fe­rin­nen und Hel­fern fer­tig­ge­stellt wor­den – sie kom­men Kli­ni­ken und Brust­krebs­zen­tren zugu­te. Jetzt wur­den 400 Kis­sen an das Kli­ni­kum am Bru­der­wald der Sozi­al­stif­tung Bam­berg übergeben.

Klei­ne Geste, gro­ße Wirkung

2017 betei­lig­te sich das Team um Moni­ka Menth, Lei­te­rin der Schloss­ver­wal­tung Wei­kers­heim, zum ersten Mal an der Herz­kis­sen­ak­ti­on. Vor vier Jah­ren konn­te Micha­el Hörr­mann, Geschäfts­füh­rer der Staat­li­chen Schlös­ser und Gär­ten, 1.400 Kis­sen an meh­re­re Kli­ni­ken im schwä­bisch-frän­ki­schen Raum über­ge­ben. In die­sem Jahr star­te­te das Wei­kers­hei­mer Team eine Coro­na-kon­for­me Vari­an­te der Bene­fiz­ak­ti­on – mit Nähsets für zu Hau­se. Seit Janu­ar näh­ten Frei­wil­li­ge bis­her über 2.500 Herz­kis­sen: „Ein sen­sa­tio­nel­les Ergeb­nis“, freut sich Micha­el Hörr­mann, Geschäfts­füh­rer der Staat­li­chen Schlös­ser und Gär­ten Baden

Würt­tem­berg. „Die Hilfs­be­reit­schaft und Anteil­nah­me – und auch die Spen­den­be­reit­schaft – der vie­len ehren­amt­li­chen Hel­fe­rin­nen und Hel­fer ist überwältigend.“

Kis­sen mit Herz: für den guten Zweck

Am ver­gan­ge­nen Mitt­woch über­ga­ben Moni­ka Menth und Caro­la Roll­mann, die Koor­di­na­to­rin der Herz­kis­sen­ak­ti­on, erst­mals eine Kis­sen­spen­de von 400 Herz­kis­sen an das Kli­ni­kum am Bru­der­wald der Sozi­al­stif­tung Bam­berg. Bre­ast-Care-Nur­se (Brust­schwe­ster) Moni­ka Bern­hardt-Raquet nahm die stol­ze Zahl von 400 genäh­ten Herz­kis­sen ent­ge­gen. Sie wer­den nun an Frau­en ver­teilt, die eine Brust­krebs­ope­ra­ti­on hin­ter sich haben. Das Kli­ni­kum am Bru­der­wald unter der Lei­tung von Dr. med. Deni­se Wro­bel behan­delt jähr­lich ca. 200 Pati­en­tin­nen, die an Brust­krebs erkrankt sind.

Aus Bam­berg stammt die Musik zum Video

War­um stif­tet das Team von Schloss Wei­kers­heim in Baden-Würt­tem­berg die Herz­kis­sen an das Bam­ber­ger Kli­ni­kum am Bru­der­wald? Die Wei­kers­hei­mer haben ein Video über ihre Akti­on gedreht – und die Hin­ter­grund­mu­sik zum Video stammt von der Band „Dorf­rocker“, die in Oberau­rach bei Bam­berg zu Hau­se ist. „Die Musik hat ein­fach per­fekt gepasst“, erklärt Caro­la Roll­mann. „Und da woll­ten wir auch einen Teil von unse­rem Erfolg einer Kli­nik in Bam­berg zugu­te­kom­men lassen.“

Ursprüng­lich stammt die Idee der Herz­kis­sen­ak­ti­on aus den USA: Frau­en fin­den sich, in nor­ma­len Jah­ren, zusam­men und nähen mit­ein­an­der Kis­sen in Form von Her­zen – für den guten Zweck. Die Herz­kis­sen wer­den an Kli­ni­ken und Brust­zen­tren gespen­det. Mit ihren etwas grö­ße­ren „Flü­geln“ lin­dern die Herz­kis­sen, unter die Ach­seln geklemmt, die Schmer­zen wäh­rend des Hei­lungs­pro­zes­ses. Gleich­zei­tig beu­gen sie schmerz­haf­ten Ein­schrän­kun­gen der Schul­ter vor. Damit auch in Coro­na-Zei­ten mög­lichst vie­le von Brust­krebs betrof­fe­ne Frau­en ein Herz­kis­sen erhal­ten, dach­te sich Caro­la Roll­mann, Schloss­füh­re­rin und Koor­di­na­to­rin der Wei­kers­hei­mer Bene­fiz­ak­ti­on, für die­ses Jahr eine Coro­na-kon­for­me Vari­an­te zum Mit­neh­men aus: Näh­pa­ke­te fürs „Home­of­fice“.

Nähsets für Zuhause

Die Akti­ons­pa­ke­te zum Mit­neh­men pack­te ein zehn­köp­fi­ges Team der Schloss­ver­wal­tung Wei­kers­heim. Die­se konn­ten wäh­rend der Schließ­zeit des Monu­ments zu einem ver­ein­bar­ten Ter­min an der Schloss­kas­se abge­holt und abge­ge­ben wer­den. Alle Frei­wil­li­gen konn­ten ent­schei­den, wel­che Arbeits­schrit­te sie über­neh­men und wie vie­le Her­zen sie machen – ent­spre­chend beka­men sie ein per­sön­li­ches Arbeits­pa­ket geschnürt. Gesucht wur­den hel­fen­de Hän­de für alle Arbeits­schrit­te: für das Zuschnei­den, Nähen, Befül­len und Ver­schlie­ßen der Kis­sen per Hand. Die Bereit­schaft zu hel­fen – und für den guten Zweck zu nähen – über­traf die Erwar­tung aller. „So hat­te die Coro­na-beding­te Schließ­zeit unse­res Schlos­ses auch etwas Gutes – wir konn­ten uns um die Orga­ni­sa­ti­on küm­mern und alle hel­fen­den Hän­de mit Näh­pa­ke­ten ver­sor­gen“, erläu­tert Schloss­ver­wal­te­rin Moni­ka Menth. Seit Jah­res­an­fang wur­den so über 2.500 Herz­kis­sen genäht.

Schritt­wei­se Übergabe

2017 fand die Über­ga­be der Her­zen an Kli­ni­ken in Bad Mer­gen­theim, Schwä­bisch Hall und Würz­burg im Rah­men der Tex­til- und Hand­ar­beits­mes­se „Nadel­kunst“ im Schloss Wei­kers­heim statt. Auch in die­sem Jahr war die Über­ga­be auf der belieb­ten Krea­tiv­mes­se im Rit­ter­saal der barocken Resi­denz am letz­ten Sep­tem­ber­wo­chen­en­de geplant. Doch auf­grund der Ent­wick­lung der Coro­na-Pan­de­mie wird die Mes­se in die­sem Jahr nicht statt­fin­den – die über 2.500 Herz­kis­sen wer­den nun direkt an die jewei­li­gen Kli­ni­ken über­ge­ben: Nach dem Cari­tas-Kran­ken­haus in Bad Mer­gen­theim und der Frau­en­kli­nik der Fürst-Stir­um-Kli­nik in Bruch­sal war nun das Kli­ni­kum am Bru­der­wald Bam­berg an der Reihe.