„LESE­ZEI­CHEN“ ab 29. Juli erhältlich

Bereits seit Anfang des Jah­res fei­ert die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth ihr 100-jäh­ri­ges Bestehen und gleich­zei­tig zehn Jah­re RW21 mit ver­schie­de­nen Aktio­nen. Jetzt kön­nen sich alle Bayreuther/​innen auf ein ech­tes Lese­zei­chen freu­en, das sich sehen, lesen und durch­blät­tern lässt: Das Jubi­lä­ums­ma­ga­zin „LESE­ZEI­CHEN“ ist ab 29. Juli im RW21, bei Tee­kul­tur Bay­reuth und in Engins Pon­te erhältlich.

Jörg Wein­reich, Lei­ter der RW21 Stadt­bi­blio­thek, war es ein ech­tes Anlie­gen, für alle Bayreuther/​innen im Jubel­jahr ein Jubi­lä­ums­ma­ga­zin zu pro­du­zie­ren. Am Anfang war die Idee, Viel­falt, Freu­de und Leich­tig­keit auf Papier zu brin­gen. Eine ech­te Her­aus­for­de­rung für ihn und sein Biblio­theks­team. „In die Vol­len gehen“ – das ist mit der gestal­te­ri­schen Unter­stüt­zung der Agen­tur design­hou­se, mit den krea­ti­ven Bei­trä­gen her­aus­ra­gen­der Künstler/​innen und inter­nen wie exter­nen Unterstützer/​innen gelun­gen. Das Maga­zin prä­sen­tiert sich als ein ech­tes Pot­pour­ri aus den unter­schied­lich­sten Inhal­ten und Bei­trä­gen, erwei­tert durch digi­ta­len und sogar „aug­men­ted“ Con­tent, in der Haupt­sa­che jedoch: nie­mals langweilig!

Mit dem Maga­zin kön­nen die Leser/​innen auf eine Rei­se in die Biblio­theks­ge­schich­te gehen und einen Blick in die Zukunft wagen. The­men, die in der Biblio­theks­ar­beit bewe­gen, wer­den unter ande­rem in den Arti­keln über die Nach­hal­tig­keits­zie­le und über das Recht aufs Lesen digi­ta­ler Bücher vor­ge­stellt. Der Spaß darf nicht zu kurz kom­men, so wer­den zum Bei­spiel die belieb­te­sten Berufs­kli­schees wider­legt oder aus dem Näh­käst­chen geplau­dert, abge­run­det durch ein Mit­ar­bei­ter/in­nen-Quar­tett. Für Kin­der hat sich die Stadt­bi­blio­thek ein klei­nes Quiz aus­ge­dacht und die Kin­der­bi­blio­theks­lei­te­rin erzählt von ihren ersten 100 Arbeits­wo­chen im RW21. Mit dem indi­vi­du­ell kre­ierten „Libra­ry Mule“ (Rezept im Heft) kön­nen die Leser/​innen auf 100 Jah­re Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth anstoßen.