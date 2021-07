Im Rah­men der näch­sten Ring­vor­le­sun­gen zum „Jüdi­schen Leben“ an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth refe­riert am Don­ners­tag, 29. Juli 2021, 18.00 Uhr, Prof. em. Dr. Mar­kus Schwoe­rer, Lehr­stuhl für Expe­ri­men­tal­phy­sik II, Uni­ver­si­tät Bay­reuth, zum The­ma „Phy­si­ker, Nobel­preis­trä­ger und – Antisemiten“.

Zum Vor­trag: Mit fal­schen Anschul­di­gun­gen, Neid, Eitel­keit und Hass haben deut­sche Phy­si­ker zwi­schen den bei­den Welt­krie­gen ihre Kol­le­gen jüdi­scher Her­kunft belei­digt und aus Deutsch­land ver­trie­ben. Und doch sind deren Wer­ke wahr, und unse­re moder­ne Welt wür­de ohne die­se nicht exi­stie­ren. Im Vor­trag wird u.a. auf Phil­ipp Len­hard, Johan­nes Stark, Albert Ein­stein, Lise Meit­ner und Wolf­gang Pau­li eingegangen.

Datum/​Zeit/​Ort: Don­ners­tag, 29. Juli 2021, ab 18.00 Uhr, digi­tal, gebüh­ren­frei, öffent­lich, Anmel­dung ist nicht erforderlich.

Zoom-Link: https://​uni​-bay​reuth​.zoom​.us/​j​/​6​8​8​0​6​4​9​4​7​4​6​?​p​w​d​=​a​X​d​G​V​U​Y​r​R​n​h​m​c​F​V​h​d​m​9​h​c​0​1​m​U​V​p​a​Z​z09

Mee­ting-ID: 688 0649 4746; Kenn­code: 648373

Der Link zur Zoom-Ver­an­stal­tung und die wei­te­ren Ein­wahl­da­ten sind auch unter www​.jue​di​sches​-leben​.uni​-bay​reuth​.de/​d​e​/​r​i​n​g​v​o​r​l​e​s​ung zugänglich.

Im Anschluss an den Kurz­vor­trag (max. 45 Minu­ten Dau­er) haben die am Ver­an­stal­tungs­tag Teil­neh­men­den die Mög­lich­keit, Fra­gen zu stel­len. Die Vor­trä­ge, die bis auf wei­te­res digi­tal statt­fin­den, sind auch im Nach­hin­ein als Mit­schnitt abruf­bar. Nähe­re Infor­ma­tio­nen und das Gesamt­pro­gramm anläss­lich des Fest­jah­res sind unter www​.jue​di​sches​-leben​.uni​-bay​reuth​.de abruf­bar. Die Auf­be­rei­tung der Inhal­te durch Wis­sen­schaft­ler der Uni­ver­si­tät Bay­reuth hat den Anspruch, auch für Fach­frem­de nach­voll­zieh­bar und ver­ständ­lich zu sein. Die Vor­trä­ge der Ring­vor­le­sung wen­den sich an alle Inter­es­sier­ten inner­halb und außer­halb der Uni­ver­si­tät Bay­reuth. Die Vor­trä­ge der Rei­he bau­en the­ma­tisch nicht auf­ein­an­der auf, son­dern wid­men sich immer Ein­zel­per­sön­lich­kei­ten. Sie kön­nen des­halb auch unab­hän­gig von­ein­an­der ver­folgt wer­den. Im Rah­men des Fest­jah­res zu 1700 Jah­ren leben­di­ger jüdi­scher Tra­di­ti­on in Deutsch­land bie­tet die Uni­ver­si­tät Bay­reuth wei­te­re Ver­an­stal­tun­gen zum Gene­ral­the­ma „Jüdi­sches Leben“ an. Nähe­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter www​.jue​di​sches​-leben​.uni​-bay​reuth​.de