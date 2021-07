In der kom­men­den Woche wird an der Kreu­zung B22 mit der Wil­den­sor­ger Haupt­stra­ße die Ampel erneu­ert. Des­halb muss von Mon­tag bis vor­aus­sicht­lich Don­ners­tag, 26. bis 29. Juli, die Bus­li­nie 913 auf ihrem Weg stadt­ein­wärts über Debring umge­lei­tet wer­den. An der Hal­te­stel­le Wil­den­sorg-Mit­te fah­ren die Bus­se dann fünf Minu­ten frü­her los als sonst, jeweils um 8 nach der vol­len Stun­de. Die zusätz­li­chen Direkt­fahr­ten zwi­schen Wil­den­sorg und ZOB, die wegen der Sper­rung der Durch­fahrt in Rich­tung Michels­berg ange­bo­ten wer­den, müs­sen in die­sem Zeit­raum aus­fal­len. Alle Infos auch in der Fahr­plan­aus­kunft des VGN (www​.vgn​.de) und an den Haltestellenaushängen.