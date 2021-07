WIE­SENT­TAL. Mit sage und schrei­be 21 Tages­ord­nungs­punk­ten war es gera­de­zu eine Mara­thon­sit­zung für die Mit­glie­der des Bau‑, Grund­stücks- und Umwelt­aus­schus­ses des Markt­ge­mein­de­rats die sie zunächst „rol­lend“ dann „sit­zend“ absol­vie­ren mussten.

Der erste Orts­ter­min fand auf einer Brücke der Ort­stra­ße in Drai­sen­dorf statt. Hier war es kei­ne Fra­ge, dass das maro­de Brücken­ge­län­der erneu­ert wer­den muss. Wei­ter ging es nach Wüsten­stein. An der Kreis­stra­ße in Wüsten­stein von Rich­tung Drai­sen­dorf kom­mend bis zur Kreu­zung der Staats­stra­ße 2186 in Rich­tung Sie­gritz­berg wird der Land­kreis sei­ne Kreis­stra­ße bald aus­bau­en. Die Gemein­de Wie­sent­tal will daher ab der Orts­ein­fahrt von Drai­sen­dorf kom­men­den im Zuge des Stra­ßen­aus­baus einen Geh­steig ent­lang der Kreis­stra­ße bis zur Kreu­zung der Staats­stra­ße mit bau­en. Die Grund­stücks­ver­hand­lun­gen mit den Anlie­gern wur­den bereits erfolg­reich geführt. Der Grund auf dem der rund 50 Meter lan­ge und einen bis ein­ein­halb Meter brei­te asphal­tier­te Geh­steig gebaut wer­den soll gehört aber größ­ten­teils dem Land­kreis, den die­ser aber bis auf die Ver­mes­sungs­ko­sten kosten­los an den Markt abge­ben wird. Nun sol­len von Bau­fir­men und dem Strom­ver­sor­ger Ange­bo­te für den Geh­steig­bau und eine zusätz­li­che Stra­ßen­leuch­te in die­sem Bereich ein­ge­holt wer­den. Über stau­bi­ge Feld­we­ge beweg­te sich dann der Fahr­zeug­tross der Räte und Ver­wal­tungs­mit­ar­bei­te­rin­nen mit­ten in die Göß­manns­ber­ger Flur auf der Gemar­kung Wüsten­stein auf einem öffent­li­chen Feld- und Wald­weg, der eher einer Wie­se als eine Fuh­re glich. Ein Teil­stück die­ses noch öffent­li­chen Weges, der in einem Getrei­de­feld endet, will ein Land­wirt von der Gemein­de kau­fen da ihm bereits die Fel­der und der gegen­über­lie­gen­de Wald gehören.

Schon im Zuge der Flur­be­rei­ni­gung woll­te der Land­wirt damals die Flä­che des gemeind­li­chen Weges mit getauscht wis­sen, was damals aber abge­lehnt wur­de. Weil der Weg ins „Nir­gend­wo“ führt waren die Räte nicht abge­neigt, dem Land­wirt die gemeind­li­che Flä­che nun zu ver­kau­fen. Da es sich um eine Grund­stücks­an­ge­le­gen­heit han­delt wur­de der Beschluss in der nicht­öf­fent­li­chen Sit­zung gefasst. Wei­ter ging es zur Orts­mit­te in Streit­berg. Hier wur­de bera­ten wie und wie weit die Orts­stra­ße ins Schau­er­tal nach der Neu­ver­le­gung der Was­ser­lei­tung der Eigen­was­ser­ver­sor­gung aus­ge­bes­sert, bezie­hungs­wei­se erneu­ert wer­den soll. Eigent­lich hät­te zu die­sem Orts­ter­min der Nürn­ber­ger Inge­nieur Alex­an­der Dürr­schmidt kom­men sol­len. Doch der blieb im Stau auf dem Fran­ken­schnell­weg stecken und wur­de des­halb mit dem Han­dy von Bür­ger­mei­ster Mar­co Traut­ner (FW) per Laut­spre­cher zuge­schal­tet. Dürr­schmidt hat für die Stra­ßen­sa­nie­rung inzwi­schen Ange­bo­te von der Fir­ma Lämm­lein ein­ge­holt und ver­schie­de­ne Vari­an­ten geprüft. Ein­mal die teu­re­re Vari­an­te mit Erneue­rung des kom­plet­ten Unter­baus und einer zehn Zen­ti­me­ter Deck­schicht. Die­se Vari­an­te ber­ge jedoch Kosten die man jetzt noch gar nicht abschät­zen kön­ne, so der Pla­ner. Wür­de man die stei­le Stra­ße kom­plett bis zur Hader­gas­se 21 erneu­ern, käme man auf geschätz­te Kosten von 33 000 Euro. Aller­dings, so warn­te Dürr­schmidt, könn­ten dann noch erheb­li­che Kosten für die Teer­ent­sor­gung als Son­der­müll anfallen.

Min­de­stens noch ein­mal wei­te­re 15 000 Euro. Daher riet Dürr­schmidt die kom­plet­te Stra­ße ledig­lich abzu­frä­sen und danach eine Asphalt­fein­schicht auf­zu­brin­gen. Bür­ger­mei­ster Traut­ner sprach sich für die­se kosten­gün­sti­ge­re aber eben­so gute Vari­an­te aus, schlug aber vor die „Schau­er­t­al­berg­stra­ße“ nicht nur bis zur Hader­gas­se, son­dern bis zum dar­über­lie­gen­den Hoch­be­häl­ter der Was­ser­ver­sor­gung abzu­frä­sen und neu zu machen. Dies wür­de zwar für den obe­ren Bereich, der bis­her nicht mit vor­ge­se­hen war, Zusatz­ko­sten von rund 10 000 Euro ver­ur­sa­chen, käme aber ins­ge­samt mit geschätz­ten Kosten von 35 000 Euro immer nach bil­li­ger wie ein Kom­plett­aus­bau mit Erneue­rung des Unter­grunds für den cir­ca 75 Meter lan­gen Stra­ßen­bau. Die Räte ent­schie­den dann im Bür­ger­haus auch ein­stim­mig, das die Stra­ße vom Dorf­platz bis zu Ein­fahrt zum Hoch­be­häl­ter abge­fräst und anschlie­ßend mit einer Fein­schicht ver­se­hen wer­den soll. Die genau­en Kosten müs­sen nun noch ermit­telt werden.