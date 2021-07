Bay­reuth. Am Mon­tag, 19. Juli, fand im Sit­zungs­saal des Land­rats­amts die Mit­glie­der­ver­samm­lung der Volks­hoch­schu­len im Land­kreis Bay­reuth statt. Ein­stim­mig wur­de ein neu­er Vor­stand unter dem Vor­sitz von Land­rat Flo­ri­an Wie­de­mann gewählt. Sein Vor­gän­ger, Land­rat a.D. Her­mann Hüb­ner, verabschiedete

etli­che lang­jäh­ri­ge Vor­stand­mit­glie­der sowie Außen­stel­len­lei­tun­gen und dank­te ihnen für ihr gro­ßes Enga­ge­ment für die Volks­hoch­schu­le. „Das Ange­bot der Volks­hoch­schu­le, sei es in der Erwach­se­nen­bil­dung oder im Bereich für Kin­der und Jugend­li­che, ist gera­de in den länd­li­chen Regio­nen von unschätz­ba­rem Wert“, so Her­mann Hüb­ner, der selbst über die Volks­hoch­schu­le etli­che Bil­dungs­rei­sen unter­nom­men und Kon­zerti­na spie­len gelernt hat Land­rat Flo­ri­an Wie­de­mann über­nahm nun mit dem Vor­sitz den Staf­fel­stab und freut sich auf eine kon­struk­ti­ve Zusam­men­ar­beit im neu­en Vor­stand für eine gute Wei­ter­ent­wick­lung die­ser wich­ti­gen Bildungseinrichtung.