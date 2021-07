Ecken­tal – Rock­mu­sik für gro­ße und klei­ne Ohren, zum Flip­pen, Wip­pen und Mit­sin­gen: Das Kin­der­kon­zert mit dem Nürn­ber­ger Kin­der­lie­der­ma­cher Geral­di­no und sei­nen Bub­ble-Boys ist das High­light zum Feri­en­start. Am Frei­tag, den 30. Juli 2021, von 16 bis cir­ca 17 Uhr, kön­nen alle Kin­der aus dem Land­kreis im Alter von vier bis zwölf Jah­ren gleich­zei­tig online teil­neh­men. Das kosten­lo­se Kon­zert wird live aus dem Jugend­treff Gleis3 in Ecken­tal über die Video­platt­form You­Tube gestreamt. Inter­es­sier­te kön­nen sich daheim am Com­pu­ter oder auch unter­wegs am Smart­pho­ne über einen Zugangs­link über www​.bue​nd​nis​-fuer​-fami​lie​.de ein­wäh­len. Wer kei­ne Zeit hat, kann die Auf­zeich­nung auch danach auf der You­Tube-Sei­te des Jugend­bü­ros Ecken­tal anse­hen. Das Kon­zert ist eine Koope­ra­ti­on des Bünd­nis­ses für Fami­lie und dem Ecken­ta­ler Jungendbüro.

Noch mehr Spaß in den Ferien

Der Live­stream ist der Auf­takt für den „Fami­fun Online-Spaß“ mit kosten­lo­sen Aktio­nen zum Mit­ma­chen, Sel­ber­ma­chen, Zuschau­en und Ent­decken − online oder auch in Kom­bi­na­ti­on mit Drau­ßen­ak­tio­nen. Bastel­ideen, Schnit­zel­jagd mit dem Smart­pho­ne oder Kin­der-Yoga bei­spiels­wei­se bie­ten Alter­na­ti­ven für Vier- bis Zwölf­jäh­ri­ge gegen Lan­ge­wei­le. Mit dabei sind ver­schie­de­ne Orga­ni­sa­tio­nen der Fami­li­en- und Jugend­ar­beit aus dem Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt und der Regi­on. Alle Infor­ma­tio­nen dazu sind beim Bünd­nis für Fami­lie unter https://​bue​nd​nis​-fuer​-fami​lie​.de/​f​a​m​i​f​u​n​-​o​n​l​i​n​e​-​s​p​a​ss/ verfügbar.

Das Bünd­nis für Fami­lie freut sich über Fotos und Bei­trä­ge auf Insta­gram oder face­book unter #fami­fu­n­on­line und wünscht schö­ne Feri­en. Inter­es­sier­te kön­nen sich auch ger­ne an Fami­li­en­be­auf­trag­te Kat­ja Engel­brecht-Adler, unter der Tele­fon­num­mer 09131 803‑1492 oder per E‑Mail an familie@​erlangen-​hoechstadt.​de wenden.

Hier scan­nen und am vir­tu­el­len Kon­zert teilnehmen.