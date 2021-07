BAY­REUTH – Mini - Bay­reuth ist die­ses Jahr wie­der groß dabei! Zwar nicht am Sport­platz des SC Kreuz, da dies auf­grund der Pan­de­mie noch nicht mög­lich ist, aber an ganz vie­len Plät­zen und Ein­rich­tun­gen der Stadt Bay­reuth . V om 9. bis 13. August gibt es vie­le Ange­bo­te zum Mit­ma­chen für Fami­li­en und Kin­der .



Auch das Mini - Bay­reuth - Jubi­lä­um 30+1 wird die­ses Jahr gebüh­rend auf dem Jugend­zelt­platz , Fran­ken­gut­stra­ße 13, mit einem bun­ten Pro­gramm gefei­ert. Am Mon­tag, 9. August , geht es um 10 Uhr los mit einer Eröff­nungs­an­dach t mit der Kin­der­kir­che von Mini - Bay­reuth und – als beson­de­re m Gast – Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas

Ebers­ber­ger . Am Diens­tag, 10. August , fin­det um 16 Uhr ein Mit­mach - Kon­zert de r Band Donikkl (Buchung über OK - Ticket) statt . Am Mitt­woch, 11. August , wird um 15 Uhr die Mär­chen - Oper „ Hän­sel und Gre­tel “ mit dem Mario­net­ten­thea­ter Operla für Kin­der ab fünf Jah­ren auf­ge­führt. Und a m Don­ners­tag, 12. August, um 14

Uhr, inter­view­en d ie Kin­der­re­por­ter /​innen des Stadt­ju­gend­rin­ges Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger zu wich­ti­gen The­men . Am Frei­tag, 13. August , um 14 Uhr, fin­det schließ­lich eine Zau­ber - und Bauch­red­ner­show mit Mar­ce­li­ni & Oskar statt.



Tickets vor­ab buchen



Nähe­re Infor­ma­tio­nen fin­den Inte­res sier­te auf der Inter­net­sei­te www.familien - in - bay​reuth​.de . Die Buchun­gen der ein­zel­nen Aktio­nen sind ab Mon­tag, 26. Juli , auf www​.bay​reuth​.feri​pro​.de mög­lich . Alle Ver­an­stal­tun­gen sind natür lich kosten­los, a ufgrund der Coro­na - Vor­ga­ben sind Vor­anmel­dun­gen und Ticket - Buchun­gen

aber immer not­wen­dig. Außer­dem herrscht bei allen Ver­an­stal­tun­gen auf den Ver­kehrs­flä­chen und im Innen­be­reich Mas­ken­pflicht. Ver­an­stal­tet wird Mini - Bay­reuth heu­er von und mit fol­gen­den Ver­bän­den und Ein­rich­tun­gen: RW21 , DPSG Hl. Kreuz , Kom­mu­na­les Jugend­zen­trum , Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth Stadt , Stadt­ju­gend­ring , Jugend­amt der Stadt Bay­reuth, Jugend­feu­er­wehr Bay­reuth , Bran­den­bur­ger Kul­tur­stadl , Evan­ge­li­sche Jugend, BDKJ , Ava­lon , Schüt­zen­ver­ein Hir­schen­sprung Nan­ken­dorf , Alt Bay­reuth, Luft­sport­ge­mein­schaft Bay­reuth e.V. Modell­flug­grup­pe , Mama Mia und Treff e.V. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es auch beim Amt für Kin­der, Jugend,

Fami­lie und Inte­grat ion unter Tele­fon 0921 25 - 1249.