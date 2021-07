Bam­berg. Das ETA Hoff­mann Thea­ter ver­ab­schie­det nach der letz­ten Vor­stel­lung der Cal­derón-Spie­le am 25. Juli 2021 in die Spiel­zeit­fe­ri­en – die neue Thea­ter­sai­son star­tet am 08. Okto­ber 2021 mit der Pre­miè­re von Rai­nald Goe­tz‘ „Reich des Todes“. In den Thea­ter­fe­ri­en ist die Thea­ter­kas­se vom 02. August bis ein­schließ­lich 23. August 2021 geschlos­sen und öff­net wie­der ab dem 24. August.