Göß­wein­stein – Die Tou­rist-Info Göß­wein­stein möch­te auf fol­gen­de Veranstaltungen

auf­merk­sam machen:

Für alle, die sich für das The­ma Bier inter­es­sie­ren, bie­ten wir das belieb­te Bier-Diplom an. Der

näch­ste Ter­min ist am Don­ners­tag, 22. Juli um 18 Uhr.

Am Frei­tag, 23. Juli um 20.30 Uhr kann der Nacht­wäch­ter bei sei­nem Rund­gang durch den Ort

beglei­tet werden.

Vor­ankün­di­gung: Im August fin­det der Nacht­wäch­ter­rund­gang an jedem Frei­tag und Samstag,

jeweils um 20.30 Uhr statt.

Für die Ver­an­stal­tun­gen ist eine vor­he­ri­ge Anmel­dung in der Tou­rist-Info unter Tele­fon 09242

456 oder per Mail an info@​goessweinstein.​de not­wen­dig. Dort gibt es auch die Tickets. Weitere

Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auf der Inter­net­sei­te www​.feri​en​zen​trum​-goess​wein​stein​.de.