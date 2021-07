Ja wir sind zurück! Es gibt seit gut 3 Mona­ten wie­der eine Damen- und Mäd­chen­ab­tei­lung beim TSV Röttenbach!

„Tag des Mäd­chen­fuss­balls“ kommt ins Lohmühlstadion

Am 31.07.2021 ab 11:00 Uhr

Loh­mühl­weg 11 in Röttenbach

Alle Mäd­chen ab 9 Jah­ren sind herz­lich eingeladen!

Was erwar­tet euch:

Sta­tio­nen die dich dem Fuss­ball näherbringen

du erhältst von uns ein klei­nes Geschenk bei Teilnahme

Es gibt eine Tombola

Es gibt eine Hüpf­burg (Dart­schei­be in groß)

Spei­sen und Getränke

Kuchen­buf­fet und Kaffee

Alle EIN­NAH­MEN an die­sem Tag gehen an die Kin­der­pal­lia­tiv­sta­ti­on in Erlangen!!!

KOMM INS TEAM!

Du willst ein Teil der Loh­mühl­kicke­rin­nen wer­den – alle von 9–99 Jah­ren sind bei uns willkommen.

Für den lau­fen­den Damen­be­trieb suchen wir noch Spielerinnen!

INFO vor­ab unter 017682366567

Ger­ne kön­nen auch Spen­den für die Tom­bo­la abge­ge­ben werden!!