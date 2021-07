Auf­grund der gro­ßen Nach­fra­ge bie­ten wir am 28.07.2021 um 9.30 Uhr einen Zusatz­ter­min „Wald­ba­den“ an.

Dies ist ein Ent­schleu­ni­gungs­trend aus Japan. Bei einer Wan­de­rung durch idyl­li­sche Wald­pas­sa­gen rund um Göß­wein­stein kön­nen sie dem All­tag ent­flie­hen. Bei Wahr­neh­mungs- und Ent­span­nungs­übun­gen stellt sich schnell das Gefühl von Erho­lung ein. Anmel­dung ist bis 27.07.2021 um 15.00 Uhr in der Tou­rist Info in Göß­wein­stein, Tel. 09242/456 oder per Mail info@​goessweinstein.​de mög­lich. Unser zer­ti­fi­zier­ter Wan­der­füh­rer Her­bert Her­litz freut sich auf sie. Eben­falls gro­ßer Beliebt­heit erfreut sich unser Nacht­wäch­ter, des­halb fin­det die­sen Frei­tag um 20.30 Uhr ein wei­te­rer Zusatz­ter­min frei. Anmel­dung für die Nacht­wäch­ter­füh­rung ist bis Frei­tag um 15.00 Uhr möglich.

Natür­lich fin­det auch wie­der am Don­ners­tag im Gast­haus Stern das Bier­di­plom statt, wo der Gast jede Men­ge Infor­ma­tio­nen rund ums Bier erhält. Natür­lich ist eine Bier­ver­ko­stung mög­lich. Hier ist der Anmel­de­ter­min immer der Mitt­woch 12.00 Uhr davor.