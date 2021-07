Am Mitt­woch, 21. Juli, lädt der BUND Natur­schutz ein zur geführ­ten Wan­de­rung „Mäch­ti­ge Baum­rie­sen im Klein­enge­lein“ bei Neu­hau­sen (Gemein­de Michel­au) um 18.00 Uhr. Auf­grund von Coro­na besteht eine Teil­neh­mer­be­gren­zung, der Treff­punkt wird bei Anmel­dung bekannt gege­ben. Weg­län­ge ca. 5 km, Dau­er ca. 3 Stun­den. Wir wan­dern zu den berühm­ten alten Buchen in der Wald­ab­tei­lung Klein­enge­lein. Der Bestand gilt als einer der älte­sten in ganz Deutsch­land, mäch­ti­ge Baum­rie­sen ragen hier in den Him­mel. 2010 wur­de ein klei­nes Natur­wald­re­ser­vat aus­ge­wie­sen. Las­sen Sie sich von der Schön­heit alter Wäl­der fas­zi­nie­ren. Bit­te Mund-Nasen-Bedeckung, festes Schuh­werk, genug zu Trin­ken mit­neh­men und Min­dest­ab­stand von 1,5 Metern ein­hal­ten. Ver­an­stal­ter ist der BUND Natur­schutz Bam­berg in Koope­ra­ti­on mit dem Freun­des­kreis Natio­nal­park Stei­ger­wald im Rah­men von BayernTourNatur.

Die Wan­de­rung ist kosten­los, Sie sind herz­lich ein­ge­la­den! Anmel­dung und Infos: 0151/ 51 79 76 73.