Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm nahm gemein­sam mit wei­te­ren poli­ti­schen Ver­tre­tern auf Ein­la­dung des Mark­tes Main­leus sowie des AWO-Kreis­ver­ban­des Kulm­bach e. V. an der Wie­der­eröff­nung der Tra­di­ti­ons­gast­stät­te „Spinn­stu­be“ als Inklu­si­ons­be­trieb durch die baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­rin für Fami­lie, Arbeit und Sozia­les Caro­li­na Traut­ner teil. Der Bezirk Ober­fran­ken unter­stützt die­ses Pro­jekt auch nach­hal­tig finanziell.

Staats­mi­ni­ste­rin Caro­li­na Traut­ner zeig­te sich anläss­lich ihrer Anspra­che zur Eröff­nung der Spinn­stu­be hoch­zu­frie­den mit der Ent­wick­lung der Inklu­si­ons­be­trie­be in Bay­ern. „Die beruf­li­che Inklu­si­on von Men­schen mit Behin­de­rung liegt mir sehr am Her­zen. Das Baye­ri­sche Sozi­al­mi­ni­ste­ri­um unter­stützt seit lan­gem Arbeits­plät­ze für Men­schen mit Behin­de­rung bei Arbeit­ge­bern des all­ge­mei­nen Arbeits­markts, unter ande­rem in Inklu­si­ons­be­trie­ben. Im Jahr 2020 wur­den die­se mit rund 17,4 Mil­lio­nen Euro geför­dert. Inklu­si­ons­be­trie­be lei­sten einen gro­ßen Bei­trag und stel­len einen wich­ti­gen Eck­pfei­ler eines inklu­si­ven Arbeits­mark­tes dar. Erfreu­li­cher­wei­se bie­ten ab jetzt 100 Inklu­si­ons­be­trie­be pass­ge­naue Arbeits­plät­ze für über 1.800 Men­schen mit Behin­de­rung. Ich wün­sche der Tra­di­ti­ons­gast­stät­te ‚Spinn­stu­be‘ in Zukunft zahl­rei­che Gäste und den beschäf­tig­ten Men­schen mit und ohne Behin­de­rung viel Spaß und Erfül­lung bei Ihrer Arbeit“, so die Staatsministerin.

Auch Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm ver­deut­lich­te die Not­wen­dig­keit einer geleb­ten Inklu­si­on. „Mit der Wie­der­eröff­nung der Tra­di­ti­ons­gast­stät­te „Spinn­stu­be“ hier in Horn­schuchs­hau­sen dür­fen wir uns nicht nur über den denk­mal­ge­rech­ten Erhalt histo­ri­scher Bau­sub­stanz freu­en, den die Ober­fran­ken­stif­tung mit fast einer Mil­li­on Euro unter­stüt­zen konn­te. Durch das Pro­jekt eines Inklu­si­ons­be­trie­bes hier vor Ort wur­de zudem eine Ein­rich­tung geschaf­fen, die einen Auf­ga­ben­be­reich des Bezirks Ober­fran­ken auch in der Pra­xis unter­stützt, näm­lich Men­schen mit Behin­de­run­gen ein mög­lichst selbst­be­stimm­tes Leben zu ermög­li­chen “, beton­te er in sei­nem Gruß­wort. Er sei des­halb sehr dank­bar, führ­te Schramm aus, dass der Bezirk Ober­fran­ken neben den vier bereits bestehen­den Inklu­si­ons­pro­jek­ten in ganz Ober­fran­ken auch die „Spinn­stu­be“ finan­zi­ell unter­stüt­zen wird. „Wir kom­men auf eine jähr­li­che För­der­sum­me der Inklu­si­ons­ar­beits­plät­ze von rund 15.000 Euro. Damit wol­len auch wir als Bezirk unse­ren Anteil am Gelin­gen die­ses tol­len Pro­jek­tes lei­sten“, so der ober­frän­ki­sche Prä­si­dent. Er bedan­ke sich vor allem bei dem Markt Main­leus mit Bür­ger­mei­ster Robert Bosch sowie dem AWO-Kreis­ver­band Kulm­bach e. V. mit der Vor­sit­zen­den Inge Aures an der Spit­ze, für den Mut, die­ses Vor­ha­ben hier in Main­leus-Horn­schuchs­hau­sen anzugehen.

Infor­ma­tio­nen Inklusionsbetriebe

Inklu­si­ons­be­trie­be bie­ten Men­schen mit Behin­de­rung, deren Teil­ha­be an einer son­sti­gen Beschäf­ti­gung auf dem all­ge­mei­nen Arbeits­markt auf beson­de­re Her­aus­for­de­run­gen stößt, viel­fäl­ti­ge und adäqua­te Beschäf­ti­gungs­mög­lich­kei­ten. Mit der Wie­der­öff­nung der Tra­di­ti­ons­gast­stät­te „Spinn­stu­be“ in Main­leus-Horn­schuchs­hau­sen wur­de der hun­dert­ste Inklu­si­ons­be­trieb in Bay­ern eröff­net. Die Spinn­stu­be bie­tet in einem schloss­ar­ti­gen, gene­ral­sa­nier­ten Gebäu­de neben zwei Gast­räu­men und zwei Tagungs­sä­len einen gro­ßen Bier­gar­ten für die Besu­che­rin­nen und Besucher.