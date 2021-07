Pretz­feld – Die Wald­be­sit­zer­ver­ei­ni­gung Frän­ki­sche Schweiz e.V. bie­tet in Zusam­men­ar­beit mit dem Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten (AELF) Bam­berg am 21.07.2021, um 18 Uhr, eine Info­ver­an­stal­tung zum The­ma „Wie­der­auf­for­stung und Natur­ver­jün­gung“ an. Treff­punkt ist das Sport­heim Unter­lein­lei­ter. Coro­nabe­dingt max. 50 Teil­neh­mer; vor­he­ri­ge Anmel­dung beim AELF, jeweils 8–12 Uhr, Tel. 0951–8687-2124 not­wen­dig. Mas­ken­pflicht, wenn Abstand von 1,5 m nicht ein­ge­hal­ten wer­den kann.

Quel­le: Wald­be­sit­zer­ver­ei­ni­gung Frän­ki­sche Schweiz e.V. Tratt­str. 7 91362 Pretz­feld Ansprech­part­ner: Mat­thi­as Kraft, mkraft@​wbvfs.​de Tel. 0175–5977985