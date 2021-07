Wis­sens­wer­tes über die fas­zi­nie­ren­de Welt der Wild­kräu­ter, deren Ver­wen­dung in der Küche und auch in der Volks­heil­kun­de erfah­ren Teil­neh­mer der Wild­kräu­ter­wan­de­rung am Mitt­woch, 21. Juli.

Die Wild­kräu­ter­wan­de­rung fin­det inzi­denz­ab­hän­gig und unter Ein­hal­tung der vor­ge­ge­be­nen Hygie­ne­maß­nah­men statt, wes­halb die Anzahl der Teil­neh­mer begrenzt und eine Teil­nah­me nur mit vor­he­ri­ger Anmel­dung mög­lich ist.

Um 15 Uhr tref­fen wir uns am Park­platz Nage­ler See in der gleich­na­mi­gen Stra­ße „Zum See“. Genaue­re Infor­ma­tio­nen erhal­ten Sie bei der Anmeldung.

Anmel­dung bei Kräu­ter­füh­re­rin Moni­ka Wastl unter Tele­fon 0151 53560569 oder wastlmonika1@​gmail.​com