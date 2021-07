Anfang Juli dis­ku­tier­ten auf Ein­la­dung von Land­rat Johann Kalb Anlie­ger der Klo­ster­land­schaft Ebrach zusam­men mit Behör­den­ver­tre­tern und Pla­nern über Poten­tia­le Ebrachs als zukünf­ti­ges Zen­trum einer Euro­päi­schen Kulturerbe-Stätte.

Wäh­rend der Land­kreis Bam­berg als trans­na­tio­na­ler Koor­di­na­tor für 17 Klo­ster­stät­ten in fünf Län­dern die Bewer­bung um das euro­päi­sche Kul­tur­er­be-Sie­gel final für die Abga­be am 1. Sep­tem­ber 2021 beim Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wis­sen­schaft und Kunst vor­be­rei­tet, lau­fen par­al­lel die Vor­pla­nun­gen für die kom­men­den Jah­re. Mit der ange­streb­ten Sie­gel­ver­lei­hung durch die EU-Kom­mis­si­on im Jahr 2024 rückt der Haupt­ort Ebrach als Zen­trum der gleich­na­mi­gen Klo­ster­land­schaft in den Fokus der Öffent­lich­keit. Der ein­hei­mi­schen Bevöl­ke­rung und den zu erwar­ten­den Besu­chern aus ganz Euro­pa soll das The­ma Kul­tur­land­schaf­ten der Zister­zi­en­ser mit allen sei­nen Facet­ten erleb­bar gemacht wer­den. Gleich­zei­tig ist die Ansied­lung des Stät­ten­ma­nage­ments in Ebrach in Pla­nung, wofür ent­spre­chen­de Räum­lich­kei­ten erfor­der­lich sind.

Den Auf­takt zu den Stra­te­gie­ge­sprä­chen bil­de­te der „Run­de Tisch Ebrach“ am 6. Juli 2021 vor der male­ri­schen Kulis­se der Unte­ren Abtei­gär­ten des ehe­ma­li­gen Zister­zi­en­ser­klo­sters Ebrach. Die Eigen­tü­mer der Lie­gen­schaf­ten vor Ort, der Markt Ebrach, das Justiz­mi­ni­ste­ri­um (JVA), der Forst und die Kir­che erör­ter­ten unter der Mode­ra­ti­on von Alex­an­dra Bai­er, Pro­jekt­lei­te­rin des trans­na­tio­na­len Koope­ra­ti­ons­pro­jekts Cister­s­capes mit Ver­tre­tern des Baye­ri­schen Lan­des­am­tes für Denk­mal­pfle­ge, des Amtes für Länd­li­che Ent­wick­lung, des zustän­di­gen Pla­nungs­bü­ros für die lau­fen­de Dorf­er­neue­rung, der LEA­DER-För­der­stel­le und des Deut­schen Hotel- und Gast­stät­ten­ver­ban­des (DEHO­GA) die Mög­lich­kei­ten und Her­aus­for­de­run­gen, die in den näch­sten Schrit­ten gemein­sam ange­gan­gen wer­den müs­sen. Die Bot­schaft von Land­rat Kalb an die Teil­neh­mer ist klar: „Wir haben ein gro­ßes Ziel, ent­spre­chend anspruchs­voll ist die Auf­ga­be. Alle Part­ner und Akteu­re müs­sen sich auf das Euro­päi­sche Kul­tur­er­be Sie­gel gut vor­be­rei­ten. Ebrach ins­be­son­de­re auch auf das 900-Jahr-Jubi­lä­um der Grün­dung der Abtei 2027“.

Schon im Sep­tem­ber erfol­gen die näch­sten Abstim­mun­gen mit dem Ziel bis Mit­te 2022 einen gemein­sa­men „Akti­ons­plan Ebrach 2024“ aufzustellen.

Das Pro­jekt „Cister­s­capes – Cister­ci­an land­s­capes con­nec­ting Euro­pe“ zur Vor­be­rei­tung der Bewer­bung und Inwert­set­zung von Klo­ster­land­schaf­ten wird gefördert durch das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten und den Euro­päi­schen Land­wirt­schafts­fonds für die Ent­wick­lung des länd­li­chen Raums (ELER), durch die Stif­tung der Spar­kas­se Bam­berg zur För­de­rung von Kunst, Kul­tur und Denk­mal­pfle­ge, die Ober­fran­ken­stif­tung sowie das Erz­bis­tum Bam­berg, das Bis­tum Würz­burg und das Baye­ri­sche Lan­des­amt für Denk­mal­pfle­ge. Koope­ra­ti­ons­mit­tel kom­men auch aus den Part­ner-Land­krei­sen Haß­ber­ge, Kit­zin­gen, Lich­ten­fels, Neustadt/​Aisch, Schwein­furt und Tir­schen­reuth sowie aus den Städ­ten Lich­ten­fels und Wald­sas­sen. Infor­ma­tio­nen zum Pro­jekt unter www​.cister​s​capes​.eu