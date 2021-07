Mas­ken­pflicht im Unterricht

Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler ab der fünf­ten Klas­se in Stadt und Land­kreis Bam­berg müs­sen ab kom­men­dem Mon­tag wie­der (min­de­stens medi­zi­ni­sche) Mas­ken am Platz im Unter­richt tra­gen. Das schreibt die Baye­ri­sche Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung vor, nach­dem der Sie­ben-Tages-Inzi­denz­wert zum drit­ten Mal in Fol­ge über 25 liegt.