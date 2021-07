Wenn der Bünd­nis­tag auf einen Sonn­tag fällt, läuft die Gestal­tung etwas anders ab als sonst. Im Juli laden wir Sie des­halb ganz herz­lich zur tra­di­tio­nel­len Sonn­tags­an­dacht ein. In die­ser Gebets­zeit geden­ken und fei­ern wir die Bünd­nis­er­neue­rung mit der Mut­ter Got­tes. Inhalt­lich wird dabei auf den Bünd­nis­brief eingegangen.

„Heu­te streift unser Blick aber nicht nur Sehn­suchts­or­te und mög­li­che Urlaubs­do­mi­zi­le. Heu­te rich­ten wir unse­ren Blick Rich­tung Hori­zont. Gemein­sam mit allen, die sich am 18. eines jeden Monats in beson­de­rer Wei­se ver­sam­meln: in Kir­chen und Kapel­len, per Zoom am Bild­schirm oder ein­fach am Gebets­ort zu Hause.“