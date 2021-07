Sozi­al­mi­ni­ste­rin Traut­ner: „Der Ein­satz für Senio­rin­nen und Senio­ren, die beein­drucken­de Krea­ti­vi­tät und die Lei­den­schaft aller Betei­lig­ten am Gewin­ner­pro­jekt „Fünf Minu­ten Kul­tur zum Zuhö­ren“ im Land­kreis Kulm­bach sind Aus­druck des gro­ßen Zusam­men­halts der Men­schen in die­ser Krisenzeit!“

Bay­erns Sozi­al­mi­ni­ste­rin Caro­li­na Traut­ner hat am 14. Juli 2021 in Mün­chen gemein­sam mit den Ver­tre­tun­gen der Bezirks­re­gie­run­gen den Son­der­preis „Unser Sozia­les Bay­ern“ in Höhe von jeweils 3.000 Euro an sie­ben Preis­trä­ge­rin­nen und Preis­trä­ger ver­lie­hen. Der Son­der­preis ist Teil der Initia­ti­ve „Unser Sozia­les Bay­ern: Wir hel­fen zusam­men!“. Die Initia­ti­ve wur­de im März 2020 gemein­sam mit den Baye­ri­schen Wohl­fahrts­ver­bän­den und den Baye­ri­schen Kom­mu­na­len Spit­zen­ver­bän­den ins Leben geru­fen, um vor allem älte­ren Men­schen in der Coro­na-Pan­de­mie Unter­stüt­zung zu bie­ten. Der Son­der­preis macht das hier­bei erbrach­te wert­vol­le Enga­ge­ment der zahl­rei­chen Pro­jek­te und Initia­ti­ven in sei­ner gan­zen krea­ti­ven Viel­falt sichtbar.

Die baye­ri­sche Sozi­al­mi­ni­ste­rin Caro­li­na Traut­ner gra­tu­liert dem Pro­jekt „Fünf Minu­ten Kul­tur zum Zuhö­ren“ im Land­kreis Kulm­bach: „Herz­li­chen Glück­wunsch an alle Kunst- und Kul­tur­schaf­fen­den aus dem Land­kreis Kulm­bach, die Mit­bür­ge­rin­nen und Mit­bür­ger ange­ru­fen haben und am Tele­fon Gedich­te vor­ge­le­sen, gemein­sam musi­ziert oder auch Thea­ter­sze­nen zum Mit­hö­ren ange­bo­ten haben. Kul­tur auf die­sem sehr per­sön­li­chen Weg zu trans­por­tie­ren, ist eine wun­der­vol­le Idee, um Lebens­freu­de zu ver­mit­teln und die Her­zen der Men­schen höher­schla­gen lassen.“

Sozi­al­mi­ni­ste­rin Traut­ner zeigt sich vom Enga­ge­ment der Preis­trä­ge­rin­nen und Preis­trä­ger sehr beein­druckt: „Die geleb­te Soli­da­ri­tät der Men­schen egal wel­chen Alters hat mich in die­ser her­aus­for­dern­den Zeit tief bewegt. Die Initia­ti­ve „Unser sozia­les Bay­ern. Wir hel­fen zusam­men!“ zeigt ein­drucks­voll: Wir ste­hen für­ein­an­der ein, wir hel­fen ein­an­der und wir neh­men auf­ein­an­der Rück­sicht. Das Enga­ge­ment, die beein­drucken­de Krea­ti­vi­tät und die Lei­den­schaft der Bewer­be­rin­nen und Bewer­ber für den Son­der­preis, sei es bei Ein­kaufs- und son­sti­gen All­tags­hil­fen, bei kul­tu­rel­len Ver­an­stal­tun­gen oder Radio­sen­dun­gen spe­zi­ell für Senio­rin­nen und Senio­ren, sind nur eini­ge Bei­spie­le für den gro­ßen Zusam­men­halt unse­rer Gesell­schaft in die­ser Krisenzeit.“

In jedem baye­ri­schen Regie­rungs­be­zirk wur­de ein her­aus­ra­gen­des Pro­jekt mit dem Son­der­preis prä­miert. Die ins­ge­samt sie­ben Prei­se sind mit jeweils 3.000 Euro dotiert.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den sie unter: www​.unser​.sozia​les​.bay​ern​.de