Forch­heim. In der Nacht von Sonn­tag, 11.07.2021, auf Mon­tag, 12.07.2021, wur­den am Nord­ring im Forch­hei­mer Orts­teil Ker­s­bach ins­ge­samt vier Fahr­rä­der ent­wen­det, wel­che dort an einem Gar­ten­zaun ange­ket­tet waren. Bei den gestoh­le­nen Fahr­rä­dern han­delt es sich jeweils um ein grau­es bzw. ein blau­es Damen­rad der Mar­ke Cube, ein weiß-vio­let­tes Kin­der­rad der Mar­ke Bulls sowie um ein wei­te­res grün-schwar­zes Kin­der­rad der Mar­ke Bulls. Wer kann Hin­wei­se geben?