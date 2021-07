Eine 48-Jäh­ri­ge kam am Don­ners­tag in die Poli­zei­wa­che nach Alten­kunst­adt, um Schmie­re­rei­en an der Haus­wand eines Anwe­sens in der Schle­si­er­stra­ße anzu­zei­gen. Ersten Ermitt­lun­gen zufol­ge dürf­ten die Schmie­re­rei­en ver­mut­lich im ver­gan­ge­nen Vier­tel­jahr ange­bracht wor­den sein. Mög­li­che Zeu­gen die­ser Tat wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0, bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels, zu melden.