Sams­tag, 17.07.2021 um 16:00 Uhr

Bier­Stadt­Füh­rung – Erle­ben Sie über 500 Jah­re bay­ri­sches Rein­heits­ge­bot im Her­zen der Frän­ki­schen Schweiz! Ler­nen Sie unse­re „drei“ Braue­rei­en bei einer infor­ma­ti­ven Stadt­füh­rung von Braue­rei zu Braue­rei ken­nen. Dabei erfah­ren Sie viel Wis­sens­wer­tes über das Fel­sen­städt­chen, zum ört­li­chen Brau­we­sen und zum Rein­heits­ge­bot und kön­nen dabei drei ver­schie­de­ne Bie­re testen. Im Anschluss der Bier­Stadt­Füh­rung besteht die Mög­lich­keit á la car­te zu essen (nicht im Preis inbe­grif­fen). Preis: € 20,00 p. P. Lei­stun­gen: Braue­rei­be­sich­ti­gung, Stadt­füh­rung, drei Schop­pen Bier (a´ 0,25 Ltr.). Dau­er: 2,5 – 3 Stun­den, Teil­neh­mer­zahl: ab 8 bis 20 Per­so­nen, Anmel­dung: bis einen Tag vor­her erfor­der­lich bei Gäste­füh­rer Tho­mas Bütt­ner per Whats App, Tel.: 01575/2713310. Treff­punkt: Tou­ris­mus­bü­ro am Rat­haus, Forch­hei­mer Str. 1 in Pottenstein

Sams­tag, 17.07.2021 um 17:30 Uhr

Open Air Gip­fel­tref­fen auf der Hohen­mirsber­ger Plat­te das HÖCH­STE Kon­zert der Frän­ki­schen Schweiz mit der Trach­ten­ka­pel­le Hohen­mirsberg und der Blas­ka­pel­le Kir­chen­bir­kig und dem Nach­wuchs­or­che­ster. Ort: Park­platz Aus­sichts­turm, ab 17.30 Uhr Ein­lass, Beginn 19 Uhr. Bei schlech­tem Wet­ter ent­fällt das Kon­zert. Ein­tritt auf Spendenbasis.

Sams­tag, 17.07.2021 um 20:45 Uhr

Fle­der­maus-Exkur­si­on – ent­decke die wun­der­sa­me Welt die­ser ein­zig­ar­ti­gen Tie­re der Nacht! Wir lau­fen durch die abend­li­che Stadt Pot­ten­stein, lau­schen den inter­es­san­ten Infor­ma­tio­nen und spä­te­stens bei Ein­bruch der Dun­kel­heit kön­nen wir vie­le Fle­der­mäu­se beim nächt­li­chen Aus­flug sehr gut beob­ach­ten! Dau­er: ca. 2 Stun­den, Alter: ab 6 bis 100 Jah­re, Bei­trag: 5,- € Kin­der bis 15 Jah­re, 10,-€ für Erwach­se­ne, Teil­neh­mer­zahl: ab 5 bis etwa 30 Per­so­nen, Anmel­dung: Tele­fon: 015752713310 – Whats­App – oder Email: info@​die-​fraenkische-​schweiz.​com. Anmel­dung erforderlich.

Sonn­tag, 18.07.2021 um 10:00 Uhr und am Mitt­woch, 21.07.2021 um 17:30

Yoga im Kur­park – durch Yoga kannst du Ver­span­nun­gen lösen, dei­nen Kör­per stär­ken und deh­nen und dadurch ein bes­se­res Lebens­ge­fühl gewin­nen. Yoga gibt dir ein Gefühl von Leich­tig­keit, Ent­span­nung und inne­ren Frie­den. Die­se Yoga­stun­den sind geeig­net für Anfänger*innen, Wiedereinsteiger*innen und bereits Prak­ti­zie­ren­de. Bit­te mit­brin­gen: Yoga­mat­te, Yoga­block, Kis­sen (falls vor­han­den), beque­me Klei­dung. Fra­gen und Infos bei Dani­el Gold­fuß, Tel.: 0170 8211898 oder yoga.​goldi@​gmx.​de

Sonn­tag, 18.07.2021 um 10:30 Uhr

Scharf­rich­ter­füh­rung – Fol­gen Sie dem Hen­ker, ler­nen Sie das Scharf­rich­ter­mu­se­um und das Fel­sen­städt­chen Pot­ten­stein bei einer etwas ande­ren Stadt­füh­rung ken­nen. Zum Abschluss der Stadt­füh­rung gibt es optio­nal dazu die Hen­kers­mahl­zeit. Im Rund­gang ent­hal­ten ist der Besuch des Scharf­rich­ter­mu­se­ums, eine kom­plet­te Stadt­füh­rung mit dem Scharf­rich­ter und zum Abschluss der Füh­rung optio­nal eine Hen­kers­mahl­zeit im älte­sten Gast­haus Pot­ten­steins! Die Tour dau­ert mit Hen­kers­mahl­zeit etwa 2,5 Stun­den – ohne etwa eine 1,5 Stun­den, Treff­punkt: Tou­ris­mus­bü­ro Pottenstein.Gebühr: 15,-€/Person ab 16 Jah­re, 10,-€/Kind ab 12–15 Jah­re. Anmel­dung unbe­dingt erfor­der­lich! Mobil: 015752713310 – Whats­App – oder Email: info@​die-​fraenkische-​schweiz.​com