Ermä­ßi­gung für Bam­ber­ger Bür­ge­rin­nen und Bür­ger: Wei­te­re teil­neh­men­de Insti­tu­tio­nen und Unter­neh­men gesucht

Im Okto­ber 2021 ist es soweit: Die Die Stadt Bam­berg führt die Soz­Card ein. Sie ist gedacht für Men­schen mit gerin­gem Ein­kom­men wie Hartz IV, für Bezieher:innen von SGBII-Lei­stun­gen und Grund­si­che­rung sowie für Asylbewerber:innen im Stadt­ge­biet. Mit der Soz­Card erhal­ten sie bei­spiels­wei­se ver­gün­stig­ten Ein­tritt bei Kultur‑, Fami­li­en- und Bil­dungs­ein­rich­tun­gen, wie etwa Thea­ter, Kon­zer­te, Muse­en, Stadt­bü­che­rei etc., außer­dem im Bam­ba­dos und im Sta­di­on­bad sowie bei Ange­bo­ten des Feri­en­pro­gramms der Stadt Bam­berg. Beginn soll der 01.10.2021 sein – dafür hat der Fami­li­en- und Inte­gra­ti­ons­se­nat in sei­ner Sit­zung am 01. Juli offi­zi­ell den Start­schuss gegeben.

Bis­lang betei­li­gen sich 23 Bam­ber­ger Insti­tu­tio­nen. Bür­ger­mei­ster und Sozi­al­re­fe­rent Jonas Glü­sen­kamp betont aber, dass es ger­ne mehr wer­den dürf­ten. „Wir suchen noch wei­te­re Insti­tu­tio­nen und Unter­neh­men, ger­ne auch aus der frei­en Wirt­schaft, die bei der Soz­Card Bam­berg mit­ma­chen und Ange­bo­te für sozi­al Benach­tei­lig­te bereit­stel­len“, so Glüsenkamp.

Inter­es­sen­ten wer­den gebe­ten, sich an Gabrie­le Kepic, Tel. 0951 87–1440, E‑Mail gabriele.​kepic@​stadt.​bamberg.​de zu wenden.

Eine Teil­nah­me­er­klä­rung kann jeder­zeit zuge­sandt wer­den. Kom­pen­sa­ti­ons­lei­stun­gen an die Träger/​Institutionen oder Unter­neh­men kön­nen nicht gelei­stet werden.

Info

Bis­lang betei­li­gen sich fol­gen­den Institutionen: