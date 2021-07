Wir suchen Dich!

Für unse­re jun­ge, moder­ne und auf­stre­ben­de Haus­arzt­pra­xis am Pila­tus Cam­pus in 91353 Hau­sen suchen wir ab sofort eine MFA (m/​w/​d) in Voll- oder Teilzeit.

Wir bie­ten:

Tarif­li­che Bezahlung

Groß­zü­gi­ge Urlaubsregelung

Fle­xi­ble Arbeitszeiten

Dienst­klei­dung

Einen moder­nen, attrak­ti­ven Arbeits­platz, neue­ste EDV-Tech­nik und neue­ste Gerä­te­aus­stat­tung, papier­lo­ses Arbeiten

Betrieb­li­cher Zuschuss zur Altersvorsorge

Attrak­ti­ve Pra­xis­la­ge mit Park­lät­zen und Ein­kaufs­mög­lich­kei­ten am Pila­tus Cam­pus in Hausen

Wir suchen eine MFA (m/​w/​d) zur:

Orga­ni­sa­ti­on des Emp­fangs mit Terminvergabe

Labor­tä­tig­keit

Assi­stenz bei EKG und Lun­gen­funk­ti­on und Wundversorgung

Abrech­nung nach EBM

Durch­füh­rung von DMP-Programmen

Über­nah­me von pra­xis­in­ter­nen Auf­ga­ben wie Hygie­ne oder QM

Wir freu­en uns auf Ihre Bewer­bung unter hausarzt-​hausen@​web.​de oder an Pra­xis Dr. Tinkl, Pila­tus Cam­pus 4a, 91353 Hau­sen.