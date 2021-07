Die Home­page des Land­rats­am­tes ist am Diens­tag, 20. Juli, ab 18 Uhr auf­grund tech­ni­scher War­tungs­ar­bei­ten nicht erreich­bar. Betrof­fen von die­ser Maß­nah­me ist auch die Tele­fon­an­la­ge und damit die Erreich­bar­keit aller ans Land­rats­amt ange­bun­de­nen Ein­rich­tun­gen. Die Arbei­ten dau­ern wahr­schein­lich bis gegen Mit­ter­nacht. Wer in die­ser Zeit einen Ter­min für einen PCR-Test in der Test­strecke in der Kro­nacher Indu­strie­stra­ße ver­ein­ba­ren möch­te, kann dies direkt unter fol­gen­dem Link machen: https://​form​.eco​ca​re​.cen​ter/​?​L​o​c​a​t​i​o​n​I​D​=19 . Das Land­rats­amt bit­tet glei­cher­ma­ßen um Beach­tung wie um Verständnis.