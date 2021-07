Ohne pro­fes­sio­nel­le Pfle­ge geht nichts – das hat die Coro­na-Pan­de­mie ein­deu­tig gezeigt. In den letz­ten Mona­ten wur­de deut­lich: Es man­gelt sehr häu­fig auch an Inten­siv­fach­pfle­ge­kräf­ten. Hier und auch in ande­ren Berei­chen steu­ert das Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge nun ent­ge­gen und grün­det ein eige­nes Fort- und Weiterbildungszentrum.

Das Zen­trum ist Teil des neu gegrün­de­ten „Insti­tut für Pfle­ge­bil­dung“ (IPB). Eben­falls Teil des IPB sind die Berufs­fach­schu­le für Pfle­ge und die Berufs­fach­schu­le für Pflegehilfe.

Für die Lei­tung des Fort- und Wei­ter­bil­dungs­zen­trums konn­te das Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge Susan­ne Die­sing gewin­nen. Die Medi­zin­päd­ago­gin mit Master­ab­schluss ver­fügt über lang­jäh­ri­ge Erfah­rung im Auf- und Aus­bau von Weiterbildungsangeboten.

„Mit dem Start der Gene­ra­li­stik in der Pfle­ge­aus­bil­dung ist die Fort- und Wei­ter­bil­dung noch viel wich­ti­ger gewor­den. Im media­len Fokus ste­hen der­zeit häu­fig die Inten­siv­fach­pfle­ge­kräf­te. Aber auch ande­re Berei­che wie die Pra­xis­an­lei­ter sind Man­gel­wa­re und eine tra­gen­de Säu­le in der Pfle­ge­aus­bil­dung. Für unse­ren ersten Kurs im Herbst gibt es noch freie Plät­ze“ erklärt Susan­ne Diesing.

Die Pra­xis­an­lei­tung ist ein wesent­li­cher Bestand­teil der prak­ti­schen Aus­bil­dung zur Pfle­ge­fach­frau bzw. zum Pfle­ge­fach­mann. Pra­xis­an­lei­ter gehen anhand des Aus­bil­dungs­plans vor und füh­ren Aus­zu­bil­den­de in der Pfle­ge schritt­wei­se an die ein­zel­nen Tätig­kei­ten vor Ort her­an. Sie unter­stüt­zen Schü­ler und Stu­die­ren­de also dabei, das theo­re­tisch erwor­be­ne Fach­wis­sen in die Pra­xis umzusetzen.

Für das Jahr 2021 gibt es bereits ein gro­ßes Ange­bot, wel­ches nun ste­tig aktua­li­siert und aus­ge­wei­tet wird. Das Pro­gramm ist online auf der Web­site des Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge abruf­bar (Bereich: Kar­rie­re / Fort- und Wei­ter­bil­dun­gen – Pflege)

Die­se wer­den aber nicht nur den eige­nen Mit­ar­bei­tern, son­dern auch über­re­gio­na­len exter­nen Inter­es­sen­ten angeboten.

Damit beschrei­tet das Kli­ni­kum einen moder­nen und zukunfts­si­che­ren Weg. Denn die Siche­rung und För­de­rung der Qua­li­tät in der Ver­sor­gung der Pati­en­ten ist heu­te zu einem zen­tra­len Ele­ment gewor­den. Von beson­de­rer Bedeu­tung ist dabei die Qua­li­fi­ka­ti­on des Per­so­nals. Die kon­ti­nu­ier­li­che Fort- und Wei­ter­bil­dung ist ein Muss, um für die Pati­en­ten stets die best­mög­li­che Ver­sor­gung zu gewährleisten.

„Kli­ni­ken, die an der Qua­li­fi­zie­rung ihrer Mit­ar­bei­ter nicht gespart haben, ste­hen bes­ser da. Ich beob­ach­te, dass die Häu­ser mit eige­nem Fort- und Wei­ter­bil­dungs­pro­gramm sta­bi­le­re Teams haben und Fluk­tua­tio­nen bes­ser ver­tra­gen oder die­se auch wesent­lich gerin­ger ist“ beschreibt Susan­ne Die­sing ihre Erfahrungen.

„Unse­re Visi­on ist es, inten­siv und moti­viert Ent­wick­lun­gen und Her­aus­for­de­run­gen der beruf­li­chen Wei­ter­bil­dung umzu­set­zen, um den Teil­neh­mern die Chan­ce zu geben, die von Pati­en­ten und Kli­ni­ken gefrag­ten Kom­pe­ten­zen für den Fach­be­reich zu erlan­gen und zu erwei­tern“ erläu­tert Susan­ne Die­sing. „Wir freu­en uns zum Kurs­start 15 Teil­neh­mer für die Wei­ter­bil­dun­gen „Inten­siv – und Anäs­the­sie­pfle­ge“ und „Pfle­ge im Ope­ra­ti­ons­dienst“ aus den Kli­ni­ken Adorf, Zwickau. Peg­nitz, Nai­la, Münch­berg, Selb und Markt­red­witz begrü­ßen zu dürfen.“

Am 01.09.2021 star­tet der erste Durch­gang zur Wei­ter­bil­dung zur Pra­xis­an­lei­tung. Es sind noch weni­ge Plät­ze frei, Bewer­bungs­en­de ist der 15.08.2021.

Die Teil­neh­mer­zahl ist begrenzt. Anmel­dun­gen kön­nen ab sofort getä­tigt werden

Für Rück­fra­gen ste­hen Susan­ne Die­sing und ihr Team sehr ger­ne zur Verfügung.

Über das Zen­trum für Fort- und Weiterbildung

Das Zen­trum für Fort- und Wei­ter­bil­dung am Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge gGmbH, unter der Lei­tung von Susan­ne Die­sing, bie­tet seit dem 01.06.2021, als aner­kann­te Wei­ter­bil­dungs­stät­te der Deut­schen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft und als staat­lich aner­kann­te Wei­ter­bil­dungs­ein­rich­tung der Ver­ei­ni­gung der Pfle­gen­den in Bay­ern für medi­zi­ni­sches Per­so­nal, viel­fäl­ti­ge Qua­li­fi­zie­run­gen an.

Dies wird nicht nur eige­nen Mit­ar­bei­ter, son­dern auch über­re­gio­na­len exter­nen Inter­es­sen­ten angeboten.