Wegen einer Kli­ma­kund­ge­bung in der Bis­marck­stra­ße zwi­schen Mar­quard­sen- und Luit­pold­stra­ße fah­ren die Stadt­bus­li­ni­en 293 und 299 am Sams­tag, 17. Juli 2021 von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr in die­sem Bereich über eine Umlei­tungs­strecke. Die Hal­te­stel­len Zoll­haus und die Hal­te­stel­le Schil­ler­stra­ße der Linie 299 wer­den in die­ser Zeit nicht bedient. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.estw​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​u​m​l​e​i​t​u​n​gen