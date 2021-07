Online-Info für inter­es­sier­te Unter­neh­men am 3. August

Die Wirt­schafts­aka­de­mie bie­tet Aus­bil­dungs­be­trie­ben aller Bran­chen und Betriebs­grö­ßen aus der Regi­on bedarfs­ori­en­tier­te und berufs­über­grei­fen­de Semi­na­re für deren Aus­zu­bil­den­de. In ins­ge­samt sechs Kurs­ein­hei­ten wie bspw. Busi­ness-Eti­ket­te, Pro­jekt­ma­nage­ment, Medi­en­kom­pe­tenz, Kom­mu­ni­ka­ti­ons- und Tele­fon­trai­ning, Kri­tik­fä­hig­keit oder Selbst- und Zeit­ma­nage­ment erar­bei­ten sich Aus­zu­bil­den­de einen Qua­li­fi­ka­ti­ons­vor­sprung für das Berufs­le­ben, gewin­nen an per­sön­li­cher Rei­fe, an Selbst­be­wusst­sein und blicken – bran­chen- und orts­über­grei­fend – über den Tellerrand.

Die­ser qua­li­fi­zier­te Zusatz­un­ter­richt lebt von der akti­ven Mit­ar­beit der Teil­neh­men­den, die glei­cher­ma­ßen geför­dert und gefor­dert wer­den. Zugleich kön­nen die Fir­men mit gerin­gem Auf­wand ihre Aus­bil­dungs­an­ge­bo­te erwei­tern und für den Fach­kräf­te­nach­wuchs attrak­tiv gestal­ten. Damit will man auch klei­ne­re und mitt­le­re Betrie­be unter­stüt­zen, die oft­mals kei­ne Mög­lich­kei­ten von eige­nen Schu­lun­gen haben.

Jetzt für das Aka­de­mie­jahr 2021/22 anmelden

Die Wirt­schafts­aka­de­mie steht allen Azu­bis aus der Regi­on im ersten oder zwei­ten Aus­bil­dungs­jahr offen. Zu einem festen Stamm an teil­neh­men­den Unter­neh­men kom­men regel­mä­ßig auch neue Betrie­be dazu. Inter­es­sier­te Aus­bil­dungs­be­trie­be sind daher ein­ge­la­den, einen Über­blick über die­ses Qua­li­fi­ka­ti­ons­an­ge­bot in Koope­ra­ti­on von Wirt­schafts­band A9 Frän­ki­sche Schweiz e.V., Wirt­schafts­för­de­rung der Stadt Bay­reuth und Wirt­schafts­kreis Peg­nitz zu verschaffen:

Am Diens­tag, 3. August 2021 fin­det um 10 Uhr ein Online-Infor­ma­ti­ons­und Pla­nungs­tref­fen statt. Die Ver­an­stal­tung fin­det via Zoom statt. Bit­te mel­den Sie sich bis 30. Juli 2021 an. Die Zugangs­da­ten zur Video­kon­fe­renz erhal­ten Sie kurz vor der Ver­an­stal­tung per E‑Mail.

Die Anmel­dung erfolgt unter https://​forms​.gle/​i​4​j​b​E​H​B​n​5​y​v​4​V​D​KS6 oder per E‑Mail an akademie@​wirtschaftsbanda9.​de

Inter­es­sen­ten kön­nen sich auch direkt bei den Initia­to­ren näher infor­mie­ren und anmel­den: Ansprech­part­ner sind Pro­jekt­ma­na­ge­rin Corin­na Deß, Wirt­schafts­band A9 Frän­ki­sche Schweiz e.V. (Tel. 09241/723–24) und Fach­kräf­te­ma­na­ger Mat­thi­as Mörk, Wirt­schafts­för­de­rung Bay­reuth (Tel. 0921/25–1187).