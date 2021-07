Die CSU im Land­kreis Bay­reuth mach­te mit ihrer Ver­an­stal­tungs­rei­he „Kreis­vor­stand vor Ort“ Sta­ti­on in Hollfeld. Dabei wur­den die Mit­glie­der des CSU-Kreis­vor­stands um Kreis­vor­sit­zen­der Gud­run Bren­del-Fischer, MdL bei einem Spa­zier­gang durch die Stadt über aktu­el­le Ent­wick­lun­gen informiert.

Anlauf­punk­te und The­men waren u. a. das Gewer­be­ge­biet Nord, das Feu­er­wehr­haus, die Ver­kehrs­si­cher­heit in der Kulm­ba­cher Stra­ße und die Gesamt- und Grund­schu­le. Hier infor­mier­ten Mit­glie­der der orts­an­säs­si­gen CSU um Vor­sit­zen­den Mar­kus Täu­ber über deren Situa­ti­on und Her­aus­for­de­run­gen. Beson­ders bei der Ver­kehrs­si­tua­ti­on in der Kulm­ba­cher Stra­ße for­der­te stell­ver­tre­ten­der Vor­sit­zen­der Sascha Rin­ger eine erneu­te Über­prü­fung der Ver­kehrs­si­cher­heit. Die Staats­stra­ße müs­se von Schü­le­rin­nen und Schü­lern auf ihrem Weg zur Schu­le über­quert wer­den. In der Ver­gan­gen­heit sei es bereits zu Unfäl­len gekom­men. Gud­run Bren­del-Fischer sicher­te zu, noch­mals Kon­takt mit dem Staat­li­chen Bau­amt auf­zu­neh­men und die­sem die Pro­ble­ma­tik zu schildern.

Vor­sit­zen­der Mar­kus Täu­ber bedank­te sich bei der CSU-Kreis­tags­frak­ti­on für die Unter­stüt­zung bei der Gene­ral­sa­nie­rung und Fort­ent­wick­lung der Gesamt­schu­le Hollfeld. „Die Schu­le genießt einen her­vor­ra­gen­den Ruf, was die Anmel­de­zah­len jähr­lich bele­gen. Die Gebäu­de müs­sen alters­be­dingt aber über­holt wer­den und zusätz­li­cher Raum wer­de benö­tigt, um der Ent­wick­lung der Schu­le Rech­nung zu tra­gen.“, erläu­ter­te der Hollfel­der Kreisrat.