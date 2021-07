Im Rat­haus liegt der Bebau­ungs­plan­ent­wurf für das Pro­jekt aus – Unter­la­gen kön­nen auch online ein­ge­se­hen werden

Im Stadt­pla­nungs­amt Bay­reuth liegt ab Mon­tag, 19. Juli, der Ent­wurf für den Bebau­ungs­plan „Urba­nes Woh­nen Am Sen­del­bach“ aus. Die Plan­un­ter­la­gen kön­nen bis ein­schließ­lich 2. August im Neu­en Rat­haus, Luit­pold­platz 13, 9. Ober­ge­schoss (Öffent­li­che Plan­auf­la­ge), wäh­rend der all­ge­mei­nen Dienst­stun­den (Mon­tag, Diens­tag und Don­ners­tag von 8 bis 16 Uhr, Mitt­woch von 8 bis 18 Uhr und Frei­tag von 8 bis 12 Uhr) ein­ge­se­hen wer­den. Sie ste­hen wäh­rend der Aus­le­gungs­frist auch online auf der Home­page der Stadt unter www​.bay​reuth​.de zur Verfügung.

Das frag­li­che Grund­stück wird der­zeit als kosten­pflich­ti­ger Park­platz genutzt. Die Stadt­wer­ke Bay­reuth Hol­ding GmbH als Eigen­tü­me­rin beab­sich­tigt, das Grund­stück als Wohn­stand­ort zu ent­wickeln, um das wirt­schaft­li­che Poten­zi­al ihrer Lie­gen­schaft aus­zu­schöp­fen. Dort sol­len unter ande­rem hoch­wer­ti­ge Wohn­ein­hei­ten in Form von Geschoss­woh­nun­gen errich­tet wer­den, womit das Grund­stück eine der Umge­bung und der inner­städ­ti­schen Lage ange­mes­se­ne Nach­ver­dich­tung erfährt. Dar­über hin­aus könn­te ein Bei­trag zur Schaf­fung von drin­gend benö­tig­tem Wohn­raum in innen­städ­ti­scher Lage in Bay­reuth gelei­stet werden.

Der Stadt­rat hat in sei­ner Sit­zung Ende Juni das hier­für erfor­der­li­che Bebau­ungs­plan­ver­fah­ren ein­ge­lei­tet. Wäh­rend der Aus­le­gungs­frist besteht die Gele­gen­heit sich zur Pla­nung zu äußern und sie zu erör­tern. Ger­ne kön­nen Fra­gen tele­fo­nisch oder per E‑Mail gestellt wer­den. Soweit eine per­sön­li­che Ein­sicht­nah­me im Rat­haus gewünscht wird, wird um Ter­min­ver­ein­ba­rung unter der Tele­fon­num­mer 0921 25–1660 gebe­ten. Die Mitarbeiter/​innen des Stadt­pla­nungs­am­tes ste­hen für Aus­künf­te grund­sätz­lich mon­tags bis frei­tags von 8 bis 12 Uhr und bei Bedarf am Nach­mit­tag ger­ne zur Verfügung.