Auf­grund einer Stra­ßen­sper­rung in Forch­heim im Bereich Siemensstraße/​An der Län­de kön­nen in der Zeit vom 19.07. bis 30.07.2021 die Hal­te­stel­len Sie­mens, An der Län­de und Hafen­str. nicht ange­fah­ren wer­den. Fahr­gä­ste wer­den gebe­ten statt­des­sen die Hal­te­stel­len Simon-Hege­le-Str. und Äuße­re Nürn­ber­ger Str. zu nutzen.