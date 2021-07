Die Baye­ri­sche Lan­des­stif­tung unter­stützt Bau­maß­nah­men an der histo­ri­schen Stadt­mau­er. Wie die Bam­ber­ger Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml (CSU) mit­teilt, hat der Stif­tungs­rat 30.400 Euro bewil­ligt. Die Zuschüs­se flie­ßen in Sanie­rungs- und Siche­rungs­maß­nah­men im Bereich des Quar­tiers an der Stadtmauer.