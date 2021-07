Die Del­ta-Mutan­te des Coro­na-Virus ist deut­lich anstecken­der als frü­he­re Virus-Vari­an­ten. Die Lei­te­rin des Fach­be­rei­ches Gesund­heits­we­sen beim Land­rats­amt Bam­berg, Dr. Susan­ne Paul­mann, erklärt die aktu­ell stei­gen­den Inzi­denz­wer­te in Stadt und Land­kreis Bam­berg vor allem damit, dass meh­re­re Infek­tio­nen punk­tu­ell in Kin­der­ta­ges­stät­ten und Schu­len auf­ge­tre­ten sind und die­se – anders als noch im Novem­ber und Dezem­ber 2020 bei den vor­he­ri­gen Virus­va­ri­an­ten – nun deut­lich häu­fi­ger in der Fami­lie wei­ter­ge­ge­ben wer­den. Die Fall­zah­len vom Mitt­woch deu­ten dar­auf hin, dass die Inzi­den­zen am mor­gi­gen Don­ners­tag wei­ter anstei­gen werden.