An der Schre­ber­gar­ten­ko­lo­nie in Kem­mern wur­de der muti­ge Hel­fer Herr Sil­vio Beer am 09.07.2021 geehrt. Er bekam von der Deut­schen Tele­kom Tech­nik NL Süd, Herrn Tho­mas Amann und Betriebs­rats­mit­glied Peter Bach­hu­ber-Kug­ler einen Geschenk­korb und 2 Feu­er­lö­scher für das Auto überreicht.

Herr Beer hat­te in der Nacht vom 23.04.2021 einen Brand an einem Mobil­funk­mast in der Nähe der A73 bei Kem­mern fast voll­stän­dig mit sei­nem eige­nen Feu­er­lö­scher gelöscht und auch die Feu­er­wehr geru­fen. Die­se hat­te die rest­li­chen Brand­her­de gelöscht und die Brand­stel­le gesichert.

Durch Herrn Beer konn­te grö­ße­rer Scha­den ver­hin­dert werden.