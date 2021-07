Imp­fen gegen das Coro­na-Virus wird immer unkom­pli­zier­ter: Das Impf­zen­trum der Stadt Erlan­gen und des Land­krei­ses Erlan­gen-Höchstadt bie­tet am Haupt­stand­ort und in den Außen­stel­len (Höchstadt/​Aisch, Her­zo­gen­au­rach und Ecken­tal) erst­mals offe­ne Impf­ta­ge an. Jede und jeder über 16 Jah­re, die oder der noch kei­ne Gele­gen­heit hat­te, sich imp­fen zu las­sen, kann an die­sen Tagen ohne Ter­min und vor­he­ri­ge Regi­strie­rung in das Impf­zen­trum bzw. in eine der Außen­stel­len kom­men und eine Erst­imp­fung erhal­ten. Die­ser Ser­vice wird an fol­gen­den Tagen angeboten:

Impf­zen­trum Erlan­gen (Sedan­stra­ße 1): Sams­tag, 17. Juli, 8 bis 13 Uhr

Außen­stel­le Her­zo­gen­au­rach (Burg­stal­ler Weg): Sams­tag, 17. Juli, 11 bis 15 Uhr

Außen­stel­le Ecken­tal (Pfarr­gar­ten 1): Mitt­woch, 21. Juli, 9:30 bis 14 Uhr

Außen­stel­le Höchstadt/​Aisch (Am Aisch­park): Frei­tag, 23. Juli, 9:30 bis 14 Uhr.

Zur Imp­fung ist ledig­lich der Per­so­nal­aus­weis und der Impf­pass mit­zu­brin­gen. Wer kei­nen Impf­pass hat, bekommt eine Ersatz­be­stä­ti­gung. Die Zweit­imp­fun­gen wer­den vor Ort ver­ein­bart. Die Imp­fun­gen fin­den mit dem Bio­N­Tech/P­fi­zer-Vak­zin statt.

Die offe­nen Impf­ta­ge gel­ten für Erst­imp­fun­gen. Für Zweit­impf­ter­mi­ne, die ver­scho­ben wer­den müs­sen, oder Zweit­imp­fun­gen nach einer Erst­imp­fung, die nicht im Impf­zen­trum (oder einer Außen­stel­le) durch­ge­führt wur­de, ist die Hot­line des Impf­zen­trums (09131 86–6500) zu kontaktieren.

Die Stadt Erlan­gen betreibt das gemein­sa­me Impf­zen­trum für Erlan­gen (kreis­frei) und den Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt. Es befin­det sich in den Räu­men des ehe­ma­li­gen Inter­sport Eisert in Erlan­gen (Nägels­bach-/Sedan­stra­ße). Im Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt gibt es drei Außen­stel­len. Aktu­el­le Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​i​m​p​f​z​e​n​t​rum.