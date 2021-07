Inno­va­ti­ve Geschäfts­mo­del­le für loka­le Unternehmen

Mit der ersten „Ide­a­ti­onweek“ ist an der Hoch­schu­le Hof ein neu­es und bemer­kens­wer­tes Work­shop­for­mat zu Ende gegan­gen, das Unter­neh­mer­geist und Inno­va­ti­ons­stre­ben in der Regi­on för­dern soll. 13 Stu­die­ren­de ent­wickel­ten dabei wäh­rend eines fünf­tä­gi­gen Lehr­for­ma­tes neue und inno­va­ti­ve Geschäfts­mo­del­le, Zukunfts­stra­te­gien und Pro­duk­te und Ser­vices auf Grund­la­ge einer aktu­el­len Pro­blem­stel­lung eines Part­ner­un­ter­neh­mens. Das Ange­bot des „Star­tu­pLabs“ der Hoch­schu­le basiert auf der Lern­me­tho­de des „Design Thin­king“ und soll in den näch­sten Jah­ren Stück für Stück aus­ge­baut werden.

„Mit einer sich ver­än­dern­den Arbeits­welt, ent­wickelt sich auch die Art und Wei­se, wie Men­schen ler­nen. Die Hoch­schu­le Hof geht hier sehr inno­va­ti­ve Schrit­te, um unse­re Stu­die­ren­den fit zu machen für eine Kar­rie­re in einem glo­ba­len und agi­len Umfeld“, sagt Jörg Raithel, Pro­jekt­ko­or­di­na­tor des Star­tu­pLabs der Hoch­schu­le Hof, das vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Bil­dung und For­schung geför­dert wird. Er hat­te zusam­men mit den wis­sen­schaft­li­chen Lei­tern Prof. Dr. Anke Mül­ler und Prof. Dr. Micha­el Sei­del Anfang des Jah­res die Ide­a­ti­onweek aus der Tau­fe gehoben.

Rea­le Her­aus­for­de­run­gen von Unter­neh­men lösen

Ziel war die Schaf­fung einer mehr­tä­gi­gen Ver­an­stal­tung, bei der sich die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer inter­dis­zi­pli­när, pra­xis­nah und pro­jekt­spe­zi­fisch an neu­en Arbeits­me­tho­den aus­pro­bie­ren kön­nen. Die Ver­an­stal­tung ist ver­gleich­bar mit einem Hacka­thon. “Die Stu­die­ren­den arbei­ten dabei in Teams von vier bis fünf Per­so­nen, tau­chen tief in eine neue Mate­rie ein, erwei­tern ihre Fach- und Metho­den­kom­pe­tenz und ler­nen, sich eigen­ver­ant­wort­lich zu orga­ni­sie­ren und für ein gemein­sa­mes Ziel zu enga­gie­ren. Das Span­nen­de dar­an ist: Wir arbei­ten wäh­rend der Ide­a­ti­onweek nicht am Modell, wir simu­lie­ren nicht. Alles ist echt: ech­te Kun­den, ech­te Her­aus­for­de­run­gen“, so Semi­nar­lei­ter Jörg Raithel.

Fall­bei­spiel Automobilbranche

Ein Unter­neh­men aus der Regi­on, das Mer­ce­des-Auto­haus Mül­ler, stand wäh­rend der Durch­füh­rung als enga­gier­ter Koope­ra­ti­ons­part­ner zur Sei­te und brach­te sei­ne rea­len Pro­blem­stel­lun­gen ein. Ins­be­son­de­re die Digi­ta­li­sie­rung bedeu­te Her­aus­for­de­run­gen, aber auch eine Fül­le an Chan­cen in der Auto­mo­bil­bran­che: „Sie hat erheb­li­chen Ein­fluss auf die Berei­che Ser­vice und Ver­trieb im Kraft­fahr­zeug­ge­wer­be“, sagt Alex­an­der Mül­ler, Geschäfts­füh­rer von Auto Mül­ler. Und wei­ter: „Moder­ne Autos über­wa­chen sich mitt­ler­wei­le zu gro­ßen Tei­len selbst. Das ver­än­dert die Anfor­de­run­gen an uns als Ser­vi­ce­dienst­lei­ster. Gleich­zei­tig ändern sich die Mobi­li­täts­be­dürf­nis­se und das Infor­ma­ti­ons­ver­hal­ten unse­rer Kun­den und damit auch die Anfor­de­run­gen an unse­ren Ver­trieb.“ Jene Her­aus­for­de­run­gen waren durch die Semi­nar­teil­neh­me­rin­nen und – teil­neh­mer zu durchdenken.

Qua­li­fi­zier­te Begleitung

Die Stu­die­ren­den durch­lie­fen dabei Pro­zess­schrit­te, die sich eng am Design-Thin­king-Ansatz ori­en­tie­ren, eine Metho­de, die an der renom­mier­ten US-Uni­ver­si­tät Stan­ford ent­wickelt wur­de. Nach dem Ein­tau­chen und Ver­ste­hen der Pro­blem­stel­lung und der rele­van­ten Ziel­grup­pen folg­te das Anwen­den diver­ser zur Ent­wick­lung von kon­kre­ten Lösun­gen und ersten Pro­to­ty­pen, die abschlie­ßend gete­stet und prä­sen­tiert wur­den. Dabei wur­den die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer von erfah­ren­den Coa­ches, Lehr­per­so­nal der Hoch­schu­le sowie von Exper­tin­nen und Exper­ten aus dem Unter­neh­men beglei­tet. Betriebs­be­sich­ti­gun­gen und die Teil­nah­me an inter­nen Bespre­chen ver­schaff­ten ihnen schnell einen Ein­blick in die Betriebsabläufe.

Digi­ta­le Lösungs­an­sät­ze dominieren

„In den erar­bei­te­ten Lösun­gen waren Aspek­te der Digi­ta­li­sie­rung auf­fäl­lig prä­sent. Die Auto­häu­ser der Zukunft müs­sen dem­nach vor allem indi­vi­du­ell und fle­xi­bel im Ser­vice sein und vor allem digi­tal“, so Jörg Raithel. Kon­kret wur­den im Semi­nar schließlich

ein Kon­zept für eine digi­ta­le Mit­glieds­kar­te zur exklu­si­ven Betreu­ung von Kun­den mit ent­spre­chen­den Vor­tei­len (Ein­la­dung zu Events, Rabat­te, exklu­si­ves Netzwerk)

ein vir­tu­el­ler Ver­kaufs­be­ra­ter durch Nut­zung von Vir­tu­al Rea­li­ty sowie

die Schaf­fung einer kom­plet­ten Online-Erleb­nis­welt mit voll­stän­di­ger Digi­ta­li­sie­rung des Bera­tungs- und Ver­kaufs­pro­zes­ses erarbeitet.

Erfolg­rei­che Pre­miè­re in schwie­ri­gen Zeiten

„Die Ver­an­stal­tung war aus unse­rer Sicht ein vol­ler Erfolg – gera­de auch ange­sichts der Umstän­de, die ledig­lich eine Durch­füh­rung am Bild­schirm ermög­lich­ten“, so der Pro­jekt­lei­ter. Abge­schlos­sen wur­de die Ver­an­stal­tung aller­dings durch einen Besuch in Prä­senz im Auto­haus Mül­ler, wo Geschäfts­füh­rer Alex­an­der Mül­ler einen Ein­blick in aktu­el­le Ent­wick­lun­gen der Auto­mo­bil­bran­che gab.

För­de­rung von Innovationsstreben

„Die Ide­a­ti­onweek ist ein wei­te­rer Bau­stein, um Unter­neh­mer­geist und Inno­va­ti­ons­stre­ben an der Hoch­schu­le, aber auch in der Regi­on fest zu ver­an­kern und den Stu­die­ren­den früh­zei­tig die Chan­ce zu geben, sich mit moder­nen Arbeits­me­tho­den aus­ein­an­der­zu­set­zen. Die­se Kom­pe­ten­zen spie­len in der sich rapi­de ändern­den Arbeits­welt eine immer grö­ße­re Rol­le“, so Prof. Dr. Anke Mül­ler. „Wir woll­ten mit der Ide­a­ti­onweek nicht nur Lösungs­kom­pe­ten­zen ver­mit­teln, son­dern auch Mut machen, eige­ne Wege zu gehen und auch eine Unter­neh­mens­grün­dung als eine Opti­on neben der klas­si­schen Kar­rie­re in Kon­zer­nen oder klei­nen und mit­tel­stän­di­schen Unter­neh­men ein­zu­be­zie­hen“, ergänzt Prof. Dr. Micha­el Sei­del. Die Ide­a­ti­onweek soll ab sofort immer im Som­mer­se­me­ster angeboten.