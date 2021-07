Anknüp­fend an die bereits erfolg­ten Impf­ak­tio­nen in den ver­gan­ge­nen Tagen und zusätz­lich zu dem nor­ma­len Impf­an­ge­bot, bie­ten Stadt und Land­kreis Hof gemein­sam mit dem Impf­zen­trum Hofer Land in der kom­men­den Woche wei­te­re zusätz­li­che Impf­mög­lich­kei­ten ohne vor­he­ri­gen Ter­min an.

Am Diens­tag, den 20.07.2021, besteht in den Räum­lich­kei­ten der Dia­ko­nie am Park in Hof, Sophi­en­str. 18A, von 14:00 bis 18:00 Uhr die Mög­lich­keit, sich mit dem Impf­stoff von Bio­N­tech (auf Wunsch auch mit dem Impf­stoff John­son & John­son) imp­fen zu lassen.

Am Don­ners­tag, den 22.07.2021, kön­nen sich Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in den Räu­men der VHS in der Luther­schu­le in Münch­berg, Kirch­platz 7 von 14:00 bis 18:00 Uhr eben­falls mit dem Impf­stoff von Bio­N­tech (auf Wunsch auch mit dem Impf­stoff John­son & John­son) imp­fen lassen.

Eine vor­he­ri­ge Anmel­dung ist für bei­de Ter­mi­ne nicht notwendig.

Die Zweit­imp­fung erfolgt vier Wochen später.