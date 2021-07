Sie möch­ten wis­sen, wie das Pro­gramm für die Spiel­zeit 2021/22 ent­stan­den ist? Wel­chen künst­le­ri­schen, gesell­schaft­li­chen und poli­ti­schen Fra­gen das ETA Hoff­mann Thea­ter mit wel­chen Stücken nach­ge­hen möch­te? Wel­che Regis­seu­rin­nen und Regis­seu­re zu Gast sein wer­den? Am Mitt­woch, den 21. Juli, um 19:00 Uhr, wer­den die­se Fra­gen in der Prä­sen­ta­ti­on des neu­en Spiel­plans 2021/22 beant­wor­tet. Die Ver­an­stal­tung rich­tet sich an Abonnent*innen und Inter­es­sier­te. Chef­dra­ma­turg und stell­ver­tre­ten­der Inten­dant Rem­si Al Kha­li­si stellt vor, was im ETA Hoff­mann Thea­ter in der näch­sten Spiel­zeit auf den Büh­nen passiert.

DIE NEUE SPIEL­ZEIT 2021/22

Gro­ßes Haus| Mitt­woch, den 21.07.21 | 19:00 Uhr | Ein­tritt frei

Der Ein­tritt ist frei! Inter­es­sier­te wer­den gebe­ten, Zähl­kar­ten an der Thea­ter­kas­se zu reservieren.