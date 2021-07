Die Orts­grup­pe Forch­heim des Frän­ki­sche Schweiz – Ver­eins (FSV) schnürt am Sonn­tag, 18.07.2021, die Wan­der­stie­fel und lädt alle Mit­glie­der, Freun­de und Inter­es­sier­te zur Som­mer­wan­de­rung ein.

Die gemein­sa­me Abfahrt nach Leu­ten­bach erfolgt um 09.30 Uhr am Nor­ma-Park­platz in der Bay­reu­ther Stra­ße in Forch­heim. Gegen 10.00 Uhr star­ten wir am Wan­der­park­platz St. Moritz und wan­dern Rich­tung Leu­ten­bach. Dabei genie­ßen wir immer wie­der den Blick zur Wal­pur­gis­ka­pel­le, Vexier­ka­pel­le und die wei­te Regnitzaue.

Mit­tag­essen wer­den wir um ca. 11.30 Uhr im Gast­hof „Drum­mer“ in Leu­ten­bach. Nach dem Mit­tag­essen wan­dern wir ent­lang des Sil­ber­bachs zum ehe­ma­li­gen Sil­ber­berg­werk und zur St. Moritz­ka­pel­le, wei­ter zum Burg­stein und zurück zum Wan­der­park­platz St. Moritz. Die Wan­de­rung ver­läuft ins­ge­samt ca. 9,5 km und hat ca. 2,5 Stun­den rei­ne Geh­zeit. Anmel­dun­gen bit­te unter der Num­mer 09191 / 70 12 210 oder per E‑Mail unter wohlfuehlwanderer@t‑online.de.