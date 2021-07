„Noch mehr Service“

Ein­fa­cher, schnel­ler, näher – nach die­sem Mot­to wol­len die Ver­ant­wort­li­chen aus Land­kreis und Stadt Bay­reuth nun gegen die Impf­mü­dig­keit ankämp­fen. Erste Maß­nah­men: der Impf­con­tai­ner auf dem Bay­reu­ther Stadt­par­kett und der Ein­satz mobi­ler Impf­teams in den Gemein­den des Land­krei­ses. Am Diens­tag haben Land­rat Flo­ri­an Wie­de­mann und Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger über die neu­sten Ent­wick­lun­gen informiert.

Mit dem Impf­con­tai­ner auf dem Bay­reu­ther Stadt­par­kett wol­len die Ver­ant­wort­li­chen den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern ein unkom­pli­zier­tes und schnel­les Ange­bot auf der beleb­ten Max­stra­ße machen. „Wir wol­len mit dem Impf­an­ge­bot noch mehr Ser­vice für die Men­schen aus Stadt und Land­kreis Bay­reuth bie­ten. Der Impf­con­tai­ner steht im Her­zen Bay­reuths und ist damit für vie­le Pas­san­ten ohne vor­he­ri­ge Ter­min­ver­ein­ba­rung zugäng­lich“, betont Land­rat Flo­ri­an Wie­de­mann, der gleich­zei­tig auch auf die Pla­nun­gen im Land­kreis ver­weist: „Ab dem 24. Juli wer­den wir mit mobi­len Impf­teams in die Gemein­den fah­ren, um vor Ort zu imp­fen. Unse­re Land­kreis­bür­ge­rin­nen und – bür­ger wer­den dann einen kür­ze­ren Weg zur Imp­fung und damit weni­ger logi­sti­schen Auf­wand haben.“ Krea­ti­ve und ein­fa­che Lösun­gen sei­en in die­sen Zei­ten gefragt. Der Con­tai­ner auf der Max­stra­ße hat zunächst mon­tags bis frei­tags von 10:00 bis 18:00 geöff­net. Ver­impft wer­den die Dosen von Bio­N­Tech und John­son & Johnson.

Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger: „Wir dür­fen uns trotz der­zeit nied­ri­ger Inzi­denz­wer­te in Stadt und Land­kreis nicht in fal­scher Sicher­heit wie­gen. Die Rück­kehr in die Nor­ma­li­tät hängt ent­schei­dend vom Erfolg der wei­te­ren Impf­kam­pa­gne ab.

Gera­de mit Blick auf das im Herbst begin­nen­de neue Schul­jahr und den Schutz unse­rer Kin­der und Jugend­li­chen vor Coro­na sind wir alle auf­ge­ru­fen, die vor­han­de­nen Impf­an­ge­bo­te wahr­zu­neh­men. Mit dem neu­en Impf­con­tai­ner auf dem Stadt­par­kett machen wir das Imp­fen daher für alle noch einfacher.“

Bay­ern­wei­tes Ziel ist es, bis zum Start der Som­mer­fe­ri­en für die Erst­imp­fun­gen bei einer Quo­te von 70 Pro­zent zu ste­hen. Für die Zweit­imp­fung lau­tet die Ziel­mar­ke 50 Prozent.

Bis Herbst soll die Her­denim­mu­ni­tät erreicht wer­den. „Das geht aber nur, wenn wir das Impf­tem­po noch ein­mal anzie­hen“, betont Land­rat Wiedemann.

Mit Stand vom gest­ri­gen Mon­tag waren 57,2 Pro­zent der Bevöl­ke­rung aus Stadt und Land­kreis Bay­reuth erst­ge­impft, bei den Zweit­imp­fun­gen steht eine Quo­te von 44,0 Prozent.