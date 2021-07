Der näch­ste Jahr­markt (Som­mer­markt) fin­det am Don­ners­tag und Frei­tag, 15.07. und 16.07.2021 in der Fuß­gän­ger­zo­ne (Markt­platz, Spi­tal­gas­se und im Stein­weg) statt. In die­sem Bereich kann des­halb der Lie­fer­ver­kehr beein­träch­tigt werden.

Die betrof­fe­nen Anlie­ger bit­ten wir um Verständnis.