Der Vor­be­rei­tungs­fahr­plan von Bro­se Bam­berg für die Sai­son 2021/2022 steht. Am 9. August bit­tet Chef­trai­ner Johan Roi­jak­kers sei­ne neue Mann­schaft erst­mals gemein­sam in die Trai­nings­hal­le. Bereits in den Wochen zuvor absol­vie­ren alle Spie­ler die obli­ga­to­ri­schen Medizinchecks.

In der knapp sechs­wö­chi­gen Pre­sea­son ste­hen rund 50 Trai­nings­ein­hei­ten und min­de­stens sie­ben Vor­be­rei­tungs­spie­le auf dem Pro­gramm. Neben den Tests gegen die BBL-Kon­kur­ren­ten aus unter ande­rem Crails­heim, Bonn und Lud­wigs­burg gibt es auch zwei Auf­ein­an­der­tref­fen mit dem tsche­chi­schen Seri­en­mei­ster ERA Nymburk.

Erst­mals ernst wird es für Bro­se am 15. Sep­tem­ber. Da näm­lich star­ten die Bam­ber­ger ins Qua­li­fi­ka­ti­ons­tur­nier für die Bas­ket­ball Cham­pions League. Der erste BBL-Spiel­tag ist dann rund andert­halb Wochen spä­ter am letz­ten Wochen­en­de im September.

