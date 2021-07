Die 1. und 2. Mann­schaft des TSC Pot­ten­stein hat­ten in der Coro­na-Zeit eine Lauf­chal­len­ge „Jung gegen Alt“ ver­an­stal­tet. So wur­den ins­ge­samt 380 Euro gesam­melt und von der Mann­schafts­kas­se die Sum­me auf gan­ze 500 Euro wei­ter auf­ge­stockt. Die erste Spen­de erhielt der Kin­der­gar­ten in Pot­ten­stein in Höhe von 250 Euro. Die zwei­te Spen­de wur­de an den Kin­der­gar­ten in Hohen­mirsberg über­ge­ben. Ein gro­ßes Lob an alle Spie­ler die sich an die­ser Akti­on betei­ligt haben!