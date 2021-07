Ein­la­dung zu der Ver­an­stal­tung „Bio in der Regi­on – Info, Grill und Chill am Feu­er­stein“ für Bio-Bau­ern am Don­ners­tag, den 15.07.2021, ab 19:30 Uhr. Ver­an­stal­ter ist die Öko­mo­dell­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz an der Öko­lo­gi­sche Land-Aka­de­mie/­Land­volks­hoch­schu­le Feuerstein.

Schon lan­ge woll­te sich das Team der Öko­mo­dell­re­gi­on frän­ki­sche Schweiz per­sön­lich mit den Bio-Bau­ern inner­halb der ÖMR per­sön­lich und direkt aus­tau­schen. Coro­na hat dies bis­lang lei­der ver­hin­dert. Doch nun ist es end­lich so weit! Bei einem gemüt­li­chen Grill­abend in gesel­li­ger Run­de auf der Son­nen­ter­ras­se des Cafés am Feu­er­stein möch­te die Öko­mo­dell­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz infor­mie­ren und einen Blick in die Zukunft wagen. Die Ver­län­ge­rung der Öko­mo­dell­re­gi­on ist geneh­migt, nun kön­nen die näch­sten 3 Jah­re gemein­sam gestal­tet wer­den. Daher ist die ÖMR auf die Ideen, Anre­gun­gen und Gedan­ken der Bio-Bau­ern gespannt. Für die, die nicht nur ihren Kopf, son­dern auch ihren Bauch fül­len möch­ten, wird gegen einen Unko­sten­bei­trag ein reich­hal­ti­ges Grillbuf­fet und Geträn­ke angeboten.

Die Anmel­dung zur Teil­nah­me sowie für das Buf­fet wird erbe­ten unter zentrale@​oela-​feuerstein.​de

Die ÖMR Frän­ki­sche Schweiz freut sich über zahl­rei­che Interessierte.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen unter: ÖMR an der Öko­lo­gi­schen Land-Aka­de­mie/­Land­volks­hoch­schu­le Feu­er­stein, 91320 Eber­mann­stadt, Tel. 09194 736350 oder 73630