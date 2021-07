Im Rah­men zwei­er Impf­ter­mi­ne haben am Frei­tag und Sams­tag rund 650 Schü­ler eine Schutz­imp­fung erhal­ten. Das Hofer Impf­zen­trum sowie die bei­den Ärz­te Dr. Ste­phan Kud­lich und Dr. Andre­as Pötzl hat­te dazu gemein­sam mit den wei­ter­füh­ren­den Schu­len im Hofer Land Schü­le­rin­nen und Schü­lern, die älter als 12 Jah­re alt sind, ein Impf­an­ge­bot gemacht. Schü­ler der Mit­tel- und Real­schu­len, der Gym­na­si­en, FOS/BOS und Wirt­schafts­schu­len sowie auch eini­ge Eltern aus Stadt und Land­kreis Hof nutz­ten dies. „Ein wesent­li­cher Grund für uns ist, dass wir den Kin­dern vor allem mit Blick auf die Del­ta-Vari­an­te, die mitt­ler­wei­le auch in Hof nach­ge­wie­sen wur­de, eine Per­spek­ti­ve für einen mög­lichst nor­ma­len Schul­be­trieb geben möch­ten“, fasst Dr. Johann Schötz, Lei­ter des Impf­zen­trums Hofer Land die bei­den Tage zusam­men. Die zwei­te Imp­fung fin­det in drei Wochen statt.

Auch für die kom­men­de Woche wur­de das Impf­an­ge­bot wei­ter aus­ge­dehnt. Dazu bie­ten Stadt und Land­kreis Hof gemein­sam mit den Impf­zen­tren in Hof und in Helm­brechts sowie der Sand­ler AG in Schwar­zen­bach wei­te­re Impf­mög­lich­kei­ten für Bür­ge­rin­nen und Bür­ger im Hofer Land an:

Am Mon­tag und Diens­tag (12. und 13. Juli 2021) besteht

im Impf­zen­trum Hof (Ernst-Reu­ter-Str. 62) von 8:00 bis 18:00 Uhr und

im Impf­zen­trum Helm­brechts (Gustav-Weiß-Str. 7) von 10:30 bis 17:30 Uhr

die Mög­lich­keit, sich mit einem mRNA-Impf­stoff (Bio­N­tech oder Moder­na) imp­fen zu lassen.

Eine Anmel­dung für die­se bei­den Tage ist nicht.

Am Mitt­woch, den 14. Juli 2021, kann man sich von 14:00 bis 16:00 Uhr in den Räu­men der Sand­ler AG (Lami­tz­müh­le 1, Ver­wal­tungs­ge­bäu­de, 95126 Schwar­zen­bach an der Saa­le) eben­falls mit einem mRNA-Impf­stoff imp­fen las­sen. Für den Ter­min am Mitt­woch wird um vor­he­ri­ge Anmel­dung über die Impf­hot­line (09281/57–777) gebeten.