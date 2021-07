Die Nut­zung digi­ta­ler Medi­en durch Kin­der und Jugend­li­che nimmt seit Jah­ren zu. Im Zuge der Coro­na-Pan­de­mie, Home­schoo­ling und dem Weg­fall von Jugend- und Frei­zeit­ak­ti­vi­tä­ten, ver­la­ger­te sich das Leben vie­ler jun­ger Men­schen noch ein­mal mehr in den digi­ta­len Raum.

In der Schu­lungs­rei­he vom Kreis­ju­gend­ring Forch­heim wer­den ver­schie­de­ne Nut­zungs­mög­lich­kei­ten aber vor allem auch die Her­aus­for­de­run­gen und Gefah­ren the­ma­ti­siert, denen jun­ge Men­schen online meist unge­fil­tert aus­ge­setzt sind. Geschul­te Refe­ren­ten geben Tipps und prak­ti­sche Hand­lungs­emp­feh­lun­gen für den medi­en­päd­ago­gi­schen Umgang mit Kin­dern und Jugend­li­chen. Die Ver­an­stal­tun­gen fin­den in Koope­ra­ti­on mit der Medi­en­fach­be­ra­tung Ober­fran­ken und dem Refe­ren­ten­netz­werk der Stif­tung Medi­en­päd­ago­gik Bay­ern statt. Die gesam­te Rei­he rich­tet sich an Eltern(-teile), Mul­ti­pli­ka­tor/-innen und Inter­es­sier­te der Jugend­ar­beit ab 15 Jah­ren. Alle wei­te­ren Infos und die Anmel­dung sind unter www​.kjr​-forch​heim​.de zu finden.

09.09.21

Schwer­punkt Cybermobbing

Anmel­de­schluss: 29.08.2021

21.09.21

Schwer­punkt Sozia­le Medien

Anmel­de­schluss: 05.09.2021



30.09.21

Schwer­punkt Fake News

Anmel­de­schluss: 19.09.2021

06.10.21

Schwer­punkt Han­dy & Smartphone

Anmel­de­schluss: 26.09.2021

Brom­bach­see Olé! – Som­mer­fe­ri­en­frei­zeit vom 31.08. – 03.09.

Die Som­mer-Jugend­frei­zeit des Kreis­ju­gend­rings Forch­heim führt die­ses Jahr nach Spalt am Brom­bach­see. Ver­schie­de­ne Frei­zeit­mög­lich­kei­ten laden die Teil­neh­men­den dazu ein Spaß, Action und Gemein­schaft in den Feri­en zu erle­ben. Nicht nur direkt am Haus, son­dern auch in der Umge­bung sind unter­schied­li­che Akti­vi­tä­ten wie Schwim­men, Rad­fah­ren oder Tisch­ten­nis mög­lich. Es sind noch Rest­plät­ze für Jun­gen im Alter von 12 – 15 Jah­ren ver­füg­bar. Alle wei­te­ren Infor­ma­tio­nen und die Anmel­dung zur Ver­an­stal­tung sind unter www​.kjr​-forch​heim​.de noch bis zum 15.08.2021 zu finden.

Geo­chal­len­ge rund um die Lil­lach­quel­le am 07.09.21

Die zwei­te Geo­chal­len­ge die­ses Jahr vom Kreis­ju­gend­ring Forch­heim star­tet am Wan­der­park­platz in Wei­ßeno­he und führt die Lil­lach ent­lang. Teil­neh­men kön­nen Mäd­chen und Jun­gen im Alter von 8 bis 11 Jah­ren. Mit Hil­fe von GPS-Gerä­ten macht sich die Grup­pe auf den Weg die Natur zu erkun­den und gemein­sam einen Schatz zu suchen. Wenn die Grup­pe groß genug ist, tei­len sich Jun­gen und Mäd­chen auf und tre­ten bei der Chal­len­ge gegen­ein­an­der an! Spaß und Gemein­schaft ste­hen dabei aber immer an erster Stel­le. An den Sta­tio­nen erwar­ten die Teil­neh­men­den unter­schied­li­che Auf­ga­ben und Rät­sel, die im Team gelöst wer­den müs­sen. Der Treff­punkt ist am Wan­der­park­platz in Wei­ßeno­he Alle wei­te­ren Infor­ma­tio­nen und die Anmel­dung zur Ver­an­stal­tung sind unter www​.kjr​-forch​heim​.de noch bis zum 22.08.2021 zu finden.

Auf­sichts­pflicht­se­mi­nar – wei­te­rer Ter­min am 25.09.2021

Von Jugend­li­chen und jun­gen Erwach­se­nen, die sich in der Jugend­ar­beit enga­gie­ren, wird viel ver­langt: metho­di­sche Fit­ness, päd­ago­gi­sches Geschick, recht­li­che Kennt­nis­se sowie Durch­set­zungs- und Ein­füh­lungs­ver­mö­gen im Umgang mit Kin­dern und Jugendlichen.

Gemein­sam mit dem Refe­ren­ten und Rechts­an­walt Ste­fan Ober­mei­er ver­mit­telt der Kreis­ju­gend­ring Forch­heim mit Hil­fe anschau­li­cher Bei­spie­le recht­li­che Grund­la­gen in der Kin­der- und Jugendarbeit.

Schwer­punk­te sind dabei Rech­te und Pflich­ten von Lei­tungs­per­so­nen in der Jugend­ar­beit, Wis­sens­wer­tes zum The­ma „Auf­sichts­pflicht“, Haf­tungs­fra­gen, Sexu­al­straf­recht und natür­lich per­sön­li­che Fra­ge­stel­lun­gen der Teilnehmenden.

Soweit mög­lich wird das Semi­nar in Prä­senz­form durch­ge­führt. Soll­te das auf­grund der aktu­el­len Situa­ti­on nicht mög­lich sein, wird es online statt­fin­den. Das Semi­nar fin­det am Sams­tag, den 25.09.2021 von 09:30 bis 17:00 Uhr statt.

Das Semi­nar ist Bestand­teil der Julei­ca-Aus­bil­dung für ehren­amt­li­che Jugendleitungen.

Die Teil­nah­me­ko­sten betra­gen 20,00 € pro Per­son inkl. Ver­pfle­gung und Mate­ri­al. Anmel­de­schluss ist am 05.09.2021.

Die Online-Anmel­dung sowie wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter www​.kjr​-forch​heim​.de.